Deniz Bulutsuz'a Şok Sözler: Ozan Güven'den 5 Yıl Sonra İlk Açıklama Geldi!
Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Geçtiğimiz günlerde de cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirmesinin beklendiği açıklanmıştı. Bu zamana kadar konuyla ilgili en ufak bir açıklamada bulunmayan Güven geçtiğimiz saatlerde bir basın toplantısı düzenledi. 'Hangi kadının içine bunu yaptığıma dair en ufak bir şüphe düşürdüysen onların hepsinden özür dilerim. Ama senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım' diye Bulutsuz'a seslendi.
İşte detaylar...
Kaynak: 100YılMagazin
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz 2020 yılında birliktelik yaşamıştı.
Ozan Güven kararı itiraz etmişti ve bunun üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.
Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Güven ilk kez açıklama yaptı.
