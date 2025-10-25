onedio
Deniz Bulutsuz'a Şok Sözler: Ozan Güven'den 5 Yıl Sonra İlk Açıklama Geldi!

Gülistan Başköy
25.10.2025 - 16:21

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Geçtiğimiz günlerde de cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirmesinin beklendiği açıklanmıştı. Bu zamana kadar konuyla ilgili en ufak bir açıklamada bulunmayan Güven geçtiğimiz saatlerde bir basın toplantısı düzenledi. 'Hangi kadının içine bunu yaptığıma dair en ufak bir şüphe düşürdüysen onların hepsinden özür dilerim. Ama senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım' diye Bulutsuz'a seslendi.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz 2020 yılında birliktelik yaşamıştı.

O dönem magazinde Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığının ortaya çıkması büyük infial yaratmıştı. Deniz Bulutsuz, darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Ozan Güven de karşı dava açarak olayı yalanlamıştı. Karşılıklı açılan davada karar geçtiğimiz ay çıkmış, Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Ozan Güven kararı itiraz etmişti ve bunun üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, ispat bakımında değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade ederek yapılan itirazları oy birliği ile kesin olarak reddetti.

Böylelikle İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek onandı. Son olarak geçtiğimiz gün de Ozan Güven’in denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçireceğini öğrendik.

Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Güven ilk kez açıklama yaptı.

Gülistan Başköy
