Gözyaşlarıyla Anlattı: Ünlü Fenomen Sibil Çetinkaya'nın 8 Gündür Hastanede Olduğu Ortaya Çıktı!

Gözyaşlarıyla Anlattı: Ünlü Fenomen Sibil Çetinkaya'nın 8 Gündür Hastanede Olduğu Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.10.2025 - 12:40

Sosyal medyada hep neşeli halleriyle tanıdığımız fenomen Sibil Çetinkaya, bu kez takipçilerini üzdü. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşk kadar ayrılığıyla da gündem olan Çetinkaya, günlerdir hastanede tedavi görüyor. Gözyaşları içinde içini döken ünlü fenomen 'Virüsün ne olduğunu bulamıyorlar' dedi.

İşte detaylar...

Sibil Çetinkaya'yı bir dönem ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı dolu dizgin aşkla magazine taşımıştık.

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin yollarını ayırması herkesi şaşırtmış, Özyıldız “Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim” derken Çetinkaya da “Bu kararın ikimiz için en doğrusu olduğuna inanıyoruz” sözleriyle ayrılığı doğrulamıştı.

Sosyal medyada neşeli halleriyle görmeye alışkın olduğumu ünlü fenomen bu kez gözyaşlarıyla karşımızda!

8 gündür hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkan Sibil Çetinkaya, Instagram hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekti. “Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak.” diyen Çetinkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sözlerine şöyle devam etti:

'Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyolar işte. Korkmaya başladığim için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası.'

