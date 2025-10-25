Gözyaşlarıyla Anlattı: Ünlü Fenomen Sibil Çetinkaya'nın 8 Gündür Hastanede Olduğu Ortaya Çıktı!

'Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyolar işte. Korkmaya başladığim için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası.'