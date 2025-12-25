onedio
Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

etiket Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

Elif Nur Çamurcu
25.12.2025 - 10:25

Evde geçirdiğimiz zaman bizim kişiliğimizi en net şekilde yansıtır... Gün içinde dışarıdaki davranışlarımız gölgelenir, gerçek karakterimizi tam olarak yansıtmayız. Fakat yuva olarak benimsediğimiz evimizde tamamen kendimiz oluruz! Evde geçirilen sürede yaptığın şeyleri, gerçekleştirdiğin rutinleri bize anlat, senin kişiliğin hangi mevsime uygun söyleyelim!

1. Güne başladın... İlk saatlerde ne yapmayı tercih edersin?

2. Eve girdiğin anda nasıl bir kokunun seni karşılamasını istersin?

3. Peki, evdesin! Seni bunlardan hangisi rahatlatır?

4. Evini bir gözden geçir, lütfen. Hangi renk tonları ağırlıkta?

5. Evde tek başınasın... Ne yaparsın?

6. Misafirlerin geliyor! Evin hakkında genelde ne söylerler?

7. Evde çalışman gerektiği zaman ortamını nasıl ayarlarsın?

8. Son olarak! Evindeki eşyalarda nasıl dokular seçersin?

Sen bahar insanısın!

Tazeliğin, yenilenmenin ve ferahlığın ruhunu taşıyan birisin! Enerjine baktığımız zaman temiz hava gibi olduğunu görüyoruz. Bahar insanı olarak, her ortama girdiğinde peşinden rahatlamayı getiriyorsun. Açıklık, düzen ve ferahlık senin için çok önemli. Ayrıca bitkilerle ilgilenmeyi, hafif kokuları ve pastel tonlarını tercih ediyorsun. 

İnsanlar senin umut ve ilham verici bir yanın olduğunu düşünüyor olabilir. Değişime açık birisin ve esnek bir yapın var. Baharın canlandırıcı özellikleri paralel bir karakterin var!

Sen sonbahar insanısın!

Dinginlik, derinlik ve yavaş işleyiş... Bunlar sana tanıdık geldi değil mi? Çünkü senin ruhunu anlatıyorlar! Sıcak içeceğinle birlikte düşüncelere dalmayı seviyorsun. Evinde sakinlik arıyorsun. Ayrıca doğal olandan kopamıyorsun. Romantik, biraz melankolik ve oldukça bilge birisin. Bu da sonbahar özellikleri ile karakterinin benzediğini gösteriyor!

İnsanlar senin derin biri olduğunu düşünüyor olabilir. Evine geldiklerinde karşılaştıkları loş ışık ve samimi kokular sayesinde derinliğini sezebilirler. Dengeli ve düşünceli yapın ile tam bir sonbaharsın!

Sen yaz insanısın!

Enerjinin çok yüksek olduğunu görüyoruz! Girdiğin ortamlara canlılık katıyor olabilirsin. Evinde de yerinde duramayan, hareket eden ve sürekli yeni şeyler üretmek için çabalayan birisin. Bu yüzden tam yaz insanısın! Evinde de renkler eksik olmuyor, müzikle de sürekli bir hareket söz konusu! Canlılığın ve sosyal enerjin ile güneş gibi parlıyorsun. 

İnsanlar senin pozitif, girişken ve eğlenceli olduğunu düşünüyor olabilir. Yaratıcılığın ve dinamik hallerin ile başkalarına enerji veriyorsun. Yazın ortaya çıkan parlak güneş gibi sen de ortama ışık saçıyorsun!

Sen kış insanısın!

Huzur, sakinlik ve güven... Seni anlatan kelimeler. Kış insanı olarak samimiyete, içtenliğe ve konfora çok değer verdiğini görüyoruz. Evde loş ışıkların olması, yumuşak kumaşları tercih etmen ve sıcak içeceklerden vazgeçememen senin kış insanı olduğunu gösteriyor. 

İnsanlar senin yanında sakinleştiriyor ve güven buluyor olabilir. Evini bir sığınak olarak görüyorlar. Zaman zaman içsel düzeni sağlamak için kendine dönüyorsun. Bu da kışın dinginliğine benziyor... Soğuk havası değil, sıcak hissettiren alanlarında kendini buluyorsun!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
