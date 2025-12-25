Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?
Evde geçirdiğimiz zaman bizim kişiliğimizi en net şekilde yansıtır... Gün içinde dışarıdaki davranışlarımız gölgelenir, gerçek karakterimizi tam olarak yansıtmayız. Fakat yuva olarak benimsediğimiz evimizde tamamen kendimiz oluruz! Evde geçirilen sürede yaptığın şeyleri, gerçekleştirdiğin rutinleri bize anlat, senin kişiliğin hangi mevsime uygun söyleyelim!
1. Güne başladın... İlk saatlerde ne yapmayı tercih edersin?
2. Eve girdiğin anda nasıl bir kokunun seni karşılamasını istersin?
3. Peki, evdesin! Seni bunlardan hangisi rahatlatır?
4. Evini bir gözden geçir, lütfen. Hangi renk tonları ağırlıkta?
5. Evde tek başınasın... Ne yaparsın?
6. Misafirlerin geliyor! Evin hakkında genelde ne söylerler?
7. Evde çalışman gerektiği zaman ortamını nasıl ayarlarsın?
8. Son olarak! Evindeki eşyalarda nasıl dokular seçersin?
Sen bahar insanısın!
Sen sonbahar insanısın!
Sen yaz insanısın!
Sen kış insanısın!
