Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

Tazeliğin, yenilenmenin ve ferahlığın ruhunu taşıyan birisin! Enerjine baktığımız zaman temiz hava gibi olduğunu görüyoruz. Bahar insanı olarak, her ortama girdiğinde peşinden rahatlamayı getiriyorsun. Açıklık, düzen ve ferahlık senin için çok önemli. Ayrıca bitkilerle ilgilenmeyi, hafif kokuları ve pastel tonlarını tercih ediyorsun.

İnsanlar senin umut ve ilham verici bir yanın olduğunu düşünüyor olabilir. Değişime açık birisin ve esnek bir yapın var. Baharın canlandırıcı özellikleri paralel bir karakterin var!