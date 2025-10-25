Tüm Aile Bir Arada: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinin Kızları Lalin Artık 5 Yaşında!
Son günlerde dozunu fazla kaçırdığı botokslarıyla dillere düşen Kenan İmirzalıoğlu bu kez çekirdek ailesiyle verdiği pozla gündemde. Kızları Lalin'in 5 yaşın doğum gününü ailece kutlayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin mutluluk pozu sosyal medyayı salladı. Kızlarının yüzünü yine göremesek de paylaşımları çok beğenildi.
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı A.B.İ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Bu kez kızı Lalin'in doğum günü karesiyle dikkat çekti çiftimiz.
