Tüm Aile Bir Arada: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinin Kızları Lalin Artık 5 Yaşında!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.10.2025 - 09:39

Son günlerde dozunu fazla kaçırdığı botokslarıyla dillere düşen Kenan İmirzalıoğlu bu kez çekirdek ailesiyle verdiği pozla gündemde. Kızları Lalin'in 5 yaşın doğum gününü ailece kutlayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin mutluluk pozu sosyal medyayı salladı. Kızlarının yüzünü yine göremesek de paylaşımları çok beğenildi. 

Gelin birlikte bakalım.

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı A.B.İ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Dizide bölüm başı 4 milyon TL alacağı öğrenilen İmirzalıoğlu, rol arkadaşı Saraçoğlu ile aralarındaki yaş farkı sorularına ise yanıt vermemeyi tercih etmişti. Hatta bu fark nedeniyle baskı nedeniyle senaryonun değiştiği bile iddia edilmişti. Ünlü oyuncu bu konudaki sorulara sadece 'Senaryo değişmedi' yanıtını vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu ve güzeller güzeli eşi Sinem Kobal'ın birlikte verdikleri poz sosyal medyada olay yaratmış, İmirzalıoğlu'nun botokslu yüzü fena göze batmıştı.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez kızı Lalin'in doğum günü karesiyle dikkat çekti çiftimiz.

Aile içinde sade bir kutlama tercih eden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yine kural bozmayarak çocuklarının yüzünü gizlemeyi tercih etti. Biliyorsunuz neredeyse tüm ünlüler bir yaşa kadar çocuklarının yüzlerini göstermemeyi tercih ediyor. İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin çocuklarının yüzünü de 5 yıldır görememiştik. Belli ki biraz daha bekleyeceğiz...

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
