Dilan Çiçek Deniz'den Hilal Altınbilek'i 'Fakir Mahalle Kızı' Rolü Üzerinden Eleştiren Berna Laçin'e Gönderme!

Dilan Çiçek Deniz'den Hilal Altınbilek'i 'Fakir Mahalle Kızı' Rolü Üzerinden Eleştiren Berna Laçin'e Gönderme!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.10.2025 - 23:25

Berna Laçin, geçtiğimiz günlerde Sahtekarlar dizisinde Asya rolüne hayat veren Hilal Altınbilek'i 'Fakir mahalle kızı' üzerinden eleştirmiş ve 'En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?' diye çıkışmıştı. Biz Altınbilek'ten yanıt beklerken Dilan Çiçek Deniz devreye girerek Laçin'e sert göndermede bulundu. 

İşte detaylar...

Kaynak: Birsen Altuntaş

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in yer aldığı Sahtekarlar dizisi Berna Laçin'in yorumuyla gündeme gelmişti.

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in yer aldığı Sahtekarlar dizisi Berna Laçin'in yorumuyla gündeme gelmişti.

Laçin, diziyi izledikten sonra fakir bir mahalle kızını canlandıran Altınbilek’i hedef alarak, 'En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” yorumunda bulunmuştu.

Bu çıkış sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri Laçin’e hak verirken kimileri de Hilal Altınbilek’i savunmuştu.

Hilal Altınbilek'ten bir tepki beklerken, Laçin'in yorumuna sessiz kalamayan isim Dilan Çiçek Deniz oldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
