Hafta İçi 50, Hafta Sonu 70 Tepsi: Oturarak Yemek İsterseniz Fiyat Artıyor!

Dilara Bağcı Peker
25.12.2025 - 20:05

Künefe, bu sene dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Ülkemizde Antakya Künefesi olarak bilinen bu tatlının kökeni, Lübnan'a kadar uzanıyor. Künefe, Lübnan'da ülkemizde olduğundan daha farklı bir şekilde servis ediliyor. Lübnan'ın tepsi künefesi, şimdilerde Diyarbakır'da da yapılmaya başlandı.

Üstelik hafta içi 50, hafta sonu günlük 70 tepsi satılıyor!

Meşhur Lübnan künefesi, alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde servis ediliyor.

Büyük tepsilerde yapılan künefe, dilim dilim servis ediliyor. Hatta Lübnan'da künefenin pide arasına konup servis edildiğini bile görebilirsiniz. Bu meşhur lezzet, Diyarbakır'da da sevenlerini bekliyor.

Elde yemesi kolay olduğu için ve tek bir dilim yiyebildiğiniz için Lübnan künefesi tercih ediliyor.  Ustalar, özellikle Sur ilçesinde bu tatlının çok tüketildiğini belirterek günlük 70 tepsiye kadar sattıklarını söylüyor!

Peki meşhur Lübnan künefesi ne kadar?

Künefe ustası Samet Akçakaya, hafta içi 50 tepsi, hafta sonu ise 70 tepsi civarı tatlı sattıklarını söyledi. Akçakaya, 'Porsiyonu şu an 100 lira, içeride oturmak isterseniz de 105 lira'' diyor. 

Lübnan künefesinin yapılışında çok büyük bir fark bulunmuyor. Usta, meşhur tatlının yapılışını şu sözlerle anlatıyor: 'İçerisinde tel kadayıf var. En altına baklava yağı sürüyoruz, üstüne de Hatay'dan kuşbaşı peynir koyuyoruz. Görenler ayaküstü yiyor. Halka tatlı gibi tüketiliyor.'

