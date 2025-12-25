Hafta İçi 50, Hafta Sonu 70 Tepsi: Oturarak Yemek İsterseniz Fiyat Artıyor!
Künefe, bu sene dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Ülkemizde Antakya Künefesi olarak bilinen bu tatlının kökeni, Lübnan'a kadar uzanıyor. Künefe, Lübnan'da ülkemizde olduğundan daha farklı bir şekilde servis ediliyor. Lübnan'ın tepsi künefesi, şimdilerde Diyarbakır'da da yapılmaya başlandı.
Üstelik hafta içi 50, hafta sonu günlük 70 tepsi satılıyor!
Meşhur Lübnan künefesi, alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde servis ediliyor.
Peki meşhur Lübnan künefesi ne kadar?
