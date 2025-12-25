Hafta İçi 50, Hafta Sonu 70 Tepsi: Oturarak Yemek İsterseniz Fiyat Artıyor!

Büyük tepsilerde yapılan künefe, dilim dilim servis ediliyor. Hatta Lübnan'da künefenin pide arasına konup servis edildiğini bile görebilirsiniz. Bu meşhur lezzet, Diyarbakır'da da sevenlerini bekliyor.

Elde yemesi kolay olduğu için ve tek bir dilim yiyebildiğiniz için Lübnan künefesi tercih ediliyor. Ustalar, özellikle Sur ilçesinde bu tatlının çok tüketildiğini belirterek günlük 70 tepsiye kadar sattıklarını söylüyor!