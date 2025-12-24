onedio
Sokaklardan Tek Tek Sökecekler: 400 Yıllık Uygulamada Sona Gelindi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 00:13

Teknolojinin son yıllarda düşündüğümüzden daha fazla gelişmesi büyük değişimleri de beraberinde getirdi. Artık yapay zekayı günlük hayatımızda daha fazla kullanıyor ve eski alışkanlıklarımız yerine daha pratik uygulamaları tercih ediyoruz. Tam da bu nedenle Danimarka'da posta hizmeti veren PostNord artık hizmetlerini durdurma kararı aldı.

Danimarka'da 400 yıl önce başlayan posta hizmetinde son mektup 30 Aralık'ta gönderilecek.

https://www.theguardian.com/world/202...
Danimarka'da bir devrin sonu geldi: Son mektup 30 Aralık'ta teslim edilecek.

İsveç ve Danimarka posta servisleri 2009 yılında birleşmiş ve PostNord kurulmuştu. PostNord, bu yılın başlarında mektup dağıtımını durdurma kararını açıklamış ve toplumun 'artan dijitalleşmesi' nedeniyle Danimarka'da 1.500 işçiyi işten çıkaracağını ve 1.500 kırmızı posta kutusunu kaldıracağını belirtmişti.

Danimarka'yı 'dünyanın en dijitalleşmiş ülkelerinden biri' olarak tanımlayan şirket, mektuplara olan talebin 'önemli ölçüde düştüğünü', buna karşılık çevrimiçi alışverişin artmaya devam ettiğini ve bu nedenle de kargo taşımacılığına odaklanma kararı aldıklarını belirtti. Danimarka posta servisi, 1624 yılında kuruldu ve o zamandan beri ülkede mektup dağıtımından sorumluydu. Son 25 yılda ise Danimarka'da mektup gönderimi %90'dan fazla düşüş yaşadı!

Posta kutuları ise satışa çıkarıldı.

Bu ayın başlarında satışa sunulan ve daha önce sökülmüş olan 1.000 adet posta kutusunun tamamı, iyi durumda olanlar için 2.000 Danimarka kronuna, biraz daha yıpranmış olanlar için ise 1.500 Danimarka kronuna satıldı. Sadece üç saat içinde satılan posta kutularına ek olarak Ocak ayında 200 adet daha açık artırmaya çıkarılacak.

PostNord, İsveç'te mektup dağıtımına devam edecek. Yalnızca Danimarka'da posta dağıtımı durdurulacak. Danimarka, dünyanın en dijital ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Nüfusun yüzde 97’si 'MitID' kimlik sistemini kullanıyor. Devlet kurumlarından gelen tüm resmi bildirimler vatandaşlara otomatik olarak “dijital posta kutusu” üzerinden iletiliyor.

Danimarka'da mektup gönderimi tamamen bitmiyor. Yasal zorunluluk gereği bu hizmet 1 Ocak’tan itibaren farklı bir özel bir şirket tarafından yürütülecek. Yeni uygulamaya göre sokaklarda posta kutusu bulunmayacak ve mektup göndermek biraz daha zor olacak. Mektup göndermek isteyenler, gönderilerini Dao'nun iş ortaklığı yaptığı noktalara teslim edecek ya da ek bir ücret karşılığında evlerine kurye çağıracak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
