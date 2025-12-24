Sokaklardan Tek Tek Sökecekler: 400 Yıllık Uygulamada Sona Gelindi!

Bu ayın başlarında satışa sunulan ve daha önce sökülmüş olan 1.000 adet posta kutusunun tamamı, iyi durumda olanlar için 2.000 Danimarka kronuna, biraz daha yıpranmış olanlar için ise 1.500 Danimarka kronuna satıldı. Sadece üç saat içinde satılan posta kutularına ek olarak Ocak ayında 200 adet daha açık artırmaya çıkarılacak.

PostNord, İsveç'te mektup dağıtımına devam edecek. Yalnızca Danimarka'da posta dağıtımı durdurulacak. Danimarka, dünyanın en dijital ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Nüfusun yüzde 97’si 'MitID' kimlik sistemini kullanıyor. Devlet kurumlarından gelen tüm resmi bildirimler vatandaşlara otomatik olarak “dijital posta kutusu” üzerinden iletiliyor.

Danimarka'da mektup gönderimi tamamen bitmiyor. Yasal zorunluluk gereği bu hizmet 1 Ocak’tan itibaren farklı bir özel bir şirket tarafından yürütülecek. Yeni uygulamaya göre sokaklarda posta kutusu bulunmayacak ve mektup göndermek biraz daha zor olacak. Mektup göndermek isteyenler, gönderilerini Dao'nun iş ortaklığı yaptığı noktalara teslim edecek ya da ek bir ücret karşılığında evlerine kurye çağıracak.