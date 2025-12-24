Sokaklardan Tek Tek Sökecekler: 400 Yıllık Uygulamada Sona Gelindi!
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Teknolojinin son yıllarda düşündüğümüzden daha fazla gelişmesi büyük değişimleri de beraberinde getirdi. Artık yapay zekayı günlük hayatımızda daha fazla kullanıyor ve eski alışkanlıklarımız yerine daha pratik uygulamaları tercih ediyoruz. Tam da bu nedenle Danimarka'da posta hizmeti veren PostNord artık hizmetlerini durdurma kararı aldı.
Danimarka'da 400 yıl önce başlayan posta hizmetinde son mektup 30 Aralık'ta gönderilecek.
Danimarka'da bir devrin sonu geldi: Son mektup 30 Aralık'ta teslim edilecek.
Posta kutuları ise satışa çıkarıldı.
