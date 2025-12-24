onedio
Ne Gölleri Var Ne Nehirleri: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Milyonlarca Kişiye Nasıl Su Sağlanıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 20:51

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gökdelenleri, lüks yaşamı ve güçlü ekonomisiyle tanınıyor. Dünyada birçok şeyin 'ilki' BAE'de yapılıyor. Tüm bu zenginliklere rağmen BAE'nin büyük bir sıkıntısı var: Tatlı su kıtlığı.

Arap Yarımadası'nın kurak çölünde yer alan ülkede bir nehir veya doğal göl yok. Peki nasıl oluyor da BAE milyonlarca vatandaşına tatlı su sağlayabiliyor?

Lüks gökdelenler, süper otomobiller, rahat bir yaşam...

Birleşik Arap Emirlikleri, dünyanın en zengin ülkesi olabilir. BAE denilince aklımıza gelen ilk şeyler gökdelenler, süper otomobiller ve lüks bir yaşam oluyor. Fakat ülkenin büyük bir de sorunu var: Tatlı su. Doğal bir nehri veya gölü bulunmayan ülke, yaklaşık 9.5 milyonluk nüfusuna kesintisiz su temin etmek zorunda. 

Üstelik Arap Yarımadası'nda bulunan ülkede buharlaşma oldukça yoğun, yağış da son derece sınırlı. 

Peki BAE'deki su sıkıntısı nasıl çözülüyor?

Birleşik Arap Emirlikleri'ne su "teknoloji" sayesinde geliyor.

BAE'nin su tedarik yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Deniz Suyunu Arıtma (Desalinizasyon)

BAE'nin su ihtiyacının yaklaşık %42'si deniz suyunun arıtılmasıyla karşılanıyor.

  • Ülkede yaklaşık 70 büyük arıtma tesisi bulunuyor.

  • BAE, dünyadaki toplam arıtılmış su üretiminin %14'ünü gerçekleştirerek bu alanda dünya liderlerinden biri konumunda!

  • Ters Ozmoz (RO) ve Çok Aşamalı Parlama (MSF) gibi ileri teknolojiler kullanılıyor.

Yeraltı Suları

Bazı bölgelerde antik akiferler (yeraltı su rezervleri) hala kullanılıyor. Ancak bu kaynaklar aşırı kullanım nedeniyle hızla tükeniyor ve kalıcı bir çözüm olarak görülmüyor.

Arıtılmış Atık Su: Geri Dönüşüm

BAE, atık suların yeniden kullanımı konusunda ciddi adımlar attı. Arıtılan sular; tarımsal sulama, çevre düzenlemesi ve endüstriyel uygulamalara yönlendiriliyor. Ulusal hedef, tüm atık suların %95'ini güvenli bir şekilde yeniden kullanmak!

Mevsimsel Akarsular (Wadi'ler)

Kalıcı bir nehir olmasa da, şiddetli yağışlar sırasında canlanan 'Wadi' adı verilen mevsimsel nehir yatakları var. Hajar Dağları'na düşen yağışlar bu yataklarda toplanır ve yeraltı su depolarını (akiferleri) besler. Bu rezervler özellikle tarım için hayati önem taşır.

Su Depolama ve Gelecek Stratejisi

BAE, kriz anlarında su güvenliğini sağlamak için devasa rezervuarlar ve acil durum depolama tanklarına büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
