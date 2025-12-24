Ne Gölleri Var Ne Nehirleri: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Milyonlarca Kişiye Nasıl Su Sağlanıyor?
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gökdelenleri, lüks yaşamı ve güçlü ekonomisiyle tanınıyor. Dünyada birçok şeyin 'ilki' BAE'de yapılıyor. Tüm bu zenginliklere rağmen BAE'nin büyük bir sıkıntısı var: Tatlı su kıtlığı.
Arap Yarımadası'nın kurak çölünde yer alan ülkede bir nehir veya doğal göl yok. Peki nasıl oluyor da BAE milyonlarca vatandaşına tatlı su sağlayabiliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lüks gökdelenler, süper otomobiller, rahat bir yaşam...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birleşik Arap Emirlikleri'ne su "teknoloji" sayesinde geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın