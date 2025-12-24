Ne Gölleri Var Ne Nehirleri: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Milyonlarca Kişiye Nasıl Su Sağlanıyor?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gökdelenleri, lüks yaşamı ve güçlü ekonomisiyle tanınıyor. Dünyada birçok şeyin 'ilki' BAE'de yapılıyor. Tüm bu zenginliklere rağmen BAE'nin büyük bir sıkıntısı var: Tatlı su kıtlığı.

Arap Yarımadası'nın kurak çölünde yer alan ülkede bir nehir veya doğal göl yok. Peki nasıl oluyor da BAE milyonlarca vatandaşına tatlı su sağlayabiliyor?

Kaynak