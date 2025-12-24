Dünyada Çok Nadir Görülen Bir Kuş Türü Mersin'de Fotoğraflandı!

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası, göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle rengiyle ziyaretçilerinin ilgi odağı olan Göksu, kuş gözlemcilerinden doğa fotoğrafçılarına kadar birçok kişinin favori noktalarından biri.

Göksu'da zaman zaman koruma altında olan ve nadir görünen türler de objektiflere yansıyor. Saz horozu da bunlardan biri!