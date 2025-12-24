Dünyada Çok Nadir Görülen Bir Kuş Türü Mersin'de Fotoğraflandı!
Mersin'de bulunan Göksu Deltası, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri. Göksu Deltası, aynı zamanda pek çok hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlıyı barındıran Göksu'da bu kez dünyada çok nadir görülen bir kuş türü görüntülendi.
Nesli tehlike altında olan 'Saz Horozu' saatler süren sabırlı bekleyişin ardından fotoğraflandı.
Göksu Deltası'nda nesli tükenmekte olan saz horozu görüntülendi.
Saz horozu, dünyada yalnızca sınırlı bölgelerde yaşıyor.
İngilizcede "Sultana Bird" olarak biliniyor.
