Dünyada Çok Nadir Görülen Bir Kuş Türü Mersin'de Fotoğraflandı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 19:01

Mersin'de bulunan Göksu Deltası, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri. Göksu Deltası, aynı zamanda pek çok hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlıyı barındıran Göksu'da bu kez dünyada çok nadir görülen bir kuş türü görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan 'Saz Horozu' saatler süren sabırlı bekleyişin ardından fotoğraflandı.

Göksu Deltası'nda nesli tükenmekte olan saz horozu görüntülendi.

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası, göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle rengiyle ziyaretçilerinin ilgi odağı olan Göksu, kuş gözlemcilerinden doğa fotoğrafçılarına kadar birçok kişinin favori noktalarından biri. 

Göksu'da zaman zaman koruma altında olan ve nadir görünen türler de objektiflere yansıyor. Saz horozu da bunlardan biri!

Saz horozu, dünyada yalnızca sınırlı bölgelerde yaşıyor.

Göksu Deltası'nda, sazlık alanlarda yaşamını sürdüren ve nesli tehlike altında olan saz horozu ilk kez görüntülendi. Fiziki görünümüyle dikkat çeken ve dünyada yalnızca sınırlı bölgelerde bulunan kuş türü, saatler süren sabırlı bir bekleyişin ardından kayda alındı. 

Bu kuş türü; iri ayakları, parlak tüyleri ve kırmızı gagasıyla dikkat çekiyor! Üreme habitatlarının ise genellikle güney Avrupa, Afrika, tropikal Asya ve Avustralya olduğu aktarılıyor.

İngilizcede "Sultana Bird" olarak biliniyor.

Göksu Deltası'nın göçmen kuşlarının dinlenme, beslenme ve konaklama yeri olduğunu ifade eden Nadir Köksoy, 'Türkiye’de yaşayan yaklaşık 590 kuş türünün 338 tanesi burada bulunuyor. Bu nedenle bölgeye yurt içi ve yurt dışından kuş gözlemcileri geliyor' dedi. 

Saz horozu ise İngilizcede Sultana Bird olarak biliniyor. Bilimsel adı ''Porphyrio porphyrio'' olan saz horozu, yelvegiller (Rallidae) familyasına ait bir kuş türü.

