onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cevabını Ünlü Kardiyolog Verdi: Tansiyon İlaçları Ne Zaman Alınmalı?

Cevabını Ünlü Kardiyolog Verdi: Tansiyon İlaçları Ne Zaman Alınmalı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 17:38

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde tansiyon, oldukça yaygın bir hastalık. Tansiyon hastalarının reçeteli ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. İlaçlar kullanılmadığı takdirde hastalar zor durumlar yaşayabiliyor. Çoğu insan, tansiyon belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğu için bir süre sonra ilacını kullanmayı bırakabiliyor. Fakat uzmanlar, tansiyon tedavisinde asıl önemli olanın süreklilik olduğunu belirtiyor.

Peki tansiyon ilaçları ne zaman içilmeli? Tansiyon ilacı sabah mı içilir, akşam mı? Merak edilen sorunun cevabını ünlü kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin veriyor.

Kaynak: InstagramDoç. Dr. Muhammed Keskin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Tansiyon ilacında önemli olan süreklilik sağlamak!

Tansiyon ilacında önemli olan süreklilik sağlamak!

Doç. Dr. Muhammed Keskin'in aktardığına TIME Trial çalışmasının sonuçlarına göre; günde tek doz tansiyon ilacı kullanan bir kişinin ilacını ne zaman aldığı fark etmiyor. Yani, günün herhangi bir saatinde alınan ilaç benzer etkiler gösteriyor.

Peki, doktorlar neden genellikle sabah saatlerinde içilmesini tavsiye ediyor?

Vücuda tuz girişi sabah saatlerinde kahvaltıyla beraber başladığı için ve unutma riski daha aza indiği için!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın