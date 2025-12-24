onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Uyardı: "Sürekli Tek Bir Kredi Kartını Kullanmak Riskli"

Uzmanlar Uyardı: "Sürekli Tek Bir Kredi Kartını Kullanmak Riskli"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 17:12

Kredi kartı kullanıcıları arasında yaygın bir inanış vardır: Her ay borcun tamamını düzenli olarak ödemek, kredi performansının her zaman çok iyi olmasını sağlar. Ancak finans dünyasının pek bilinmeyen kuralları, bunun sanıldığı kadar basit olmadığını gösteriyor. Tüm harcamaları tek bir kredi kartında toplamak, borcunuzu eksiksiz ödemenize rağmen kredi notunuzu olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, bankaların yalnızca ödeme düzenine değil, aynı zamanda kredi kullanım oranına da büyük önem verdiğini vurgulayarak kullanıcıları bu konuda uyarıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

Kaynak: https://www.experian.com/blogs/ask-ex...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bankaların ödeme alışkanlıklarından ziyade toplam limitin ne kadarının aktif kullanıldığına baktığı bir sistemde hareket ediyor.

Bankaların ödeme alışkanlıklarından ziyade toplam limitin ne kadarının aktif kullanıldığına baktığı bir sistemde hareket ediyor.

Finansal sistem, bir kullanıcının kart limitinin büyük bir bölümünü sürekli doldurmasını, o kişinin nakit akışında sorun yaşadığı ve krediye aşırı bağımlı olduğu şeklinde yorumlayabiliyor. Örneğin, tek bir kartın limitinin yüzde 70 veya 80’ine ulaşan harcamalar, borç her ay sıfırlansa bile sistem tarafından 'yüksek risk' olarak algılanıyor. Diğer kredi kartları atıl dururken tek bir kartın kapasitesinin zorlanması, dengesiz bir borçlanma profili çizerek kredi notunun baskılanmasına yol açıyor.

Finansal güvenilirliğinizi artırmak için borç yükünü paylaştırmak ve ekstre tarihlerini stratejik bir araç olarak kullanmak gerekiyor.

Finansal güvenilirliğinizi artırmak için borç yükünü paylaştırmak ve ekstre tarihlerini stratejik bir araç olarak kullanmak gerekiyor.

Kredi notunu korumak ve bankalar nezdinde güvenilir bir profil çizmek isteyenlerin, harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Uzmanlara göre en sağlıklı yöntem, harcamaları tek bir noktada biriktirmek yerine mevcut kartlar arasında dengeli bir şekilde paylaştırmaktır. Ayrıca ekstre kesim tarihinden önce bir miktar ödeme yaparak borç bakiyesini düşük göstermek, kullanım oranını kağıt üzerinde düşürdüğü için notun yükselmesine katkı sağlıyor. Sonuç olarak, finansal güvenilirlik sadece borcu ödemekle değil, kredi limitini akıllıca ve dengeli yönetmekle inşa ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın