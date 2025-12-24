onedio
Boşanma Sebebi Olan O Kavgaya Çözüm Geldi: "Aynı Yatakta, Ayrı Yorgan"

Boşanma Sebebi Olan O Kavgaya Çözüm Geldi: "Aynı Yatakta, Ayrı Yorgan"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 16:30

Modern dünyada çiftlerin en büyük gizli sorunlarından biri haline gelen 'uyku uyumsuzluğu', İskandinavya'dan gelen pratik bir yöntemle bitiyor. Sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaşan ve 'İskandinav Uyku Yöntemi' olarak adlandırılan bu trend, bilim dünyasında da uyku hijyeni tartışmalarını beraberinde getirdi. Partnerlerin aynı yatağı ancak farklı yorganları paylaştığı bu sistem, sadece bir internet akımı mı yoksa kronik yorgunluğun reçetesi mi?

İskandinav uyku yöntemi, çiftlerin aynı yatağı paylaşırken her birinin kendi yorganını kullanması esasına dayanıyor.

İskandinav uyku yöntemi, çiftlerin aynı yatağı paylaşırken her birinin kendi yorganını kullanması esasına dayanıyor.
İskandinav ülkelerinde standart bir uygulama olan bu tercih, aslında 'birlikte uyumanın yakınlığı' ile 'bireysel uyku konforu' arasındaki o ince dengeyi kurmayı amaçlıyor. Sosyal medyadaki popülaritesi artsa da bu yöntem, aslında kadim bir soruna pratik ve etkili bir çözüm sunuyor.

Doğrudan iki yorganın etkisini ölçen özel bir laboratuvar çalışması bulunmasa da uyku uzmanları, kaliteli bir uykunun temel taşının çevresel kontrol olduğunu vurguluyor. Sağlıklı bir uyku hijyeni için karanlık, sessizlik ve hepsinden önemlisi doğru vücut ısısı şarttır. İki ayrı yorgan, tam olarak bu 'kişisel mikro iklimi' yaratmanıza imkân tanıyor.

Uykuya dalış evresinde vücut ısımız doğal olarak düşer.

Uykuya dalış evresinde vücut ısımız doğal olarak düşer.

Ancak bu süreç; yaşa, hormonlara ve biyolojik ritme göre kişiden kişiye farklılık gösterir. Kadınlar, fizyolojik yapıları gereği uç noktaları (el ve ayaklar) daha çabuk soğuduğu için daha ağır ve sıcak tutan örtülere ihtiyaç duyarken; erkekler veya gece terlemesi yaşayan bireyler daha hafif, nefes alan kumaşlara yönelebilir. Tek yorgan altında bu çatışma, uykunun en verimli evrelerinin bölünmesine neden olur. Ayrı yorganlar ise herkesin kendi termal konforunu seçmesini sağlar.

Uykusuzluk, sadece fiziksel yorgunluk değil, aynı zamanda ilişkilerde gerginlik ve tahammülsüzlük yaratır.

Uykusuzluk, sadece fiziksel yorgunluk değil, aynı zamanda ilişkilerde gerginlik ve tahammülsüzlük yaratır.
Araştırmalar, özellikle kadınların partnerlerinin gece içindeki hareketlerinden daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Yanınızdaki kişinin yorganı çekmesi veya sık sık dönmesi, uykunuzun en derin yerinde sizi uyandırabilir. İskandinav yöntemiyle, partnerinizin hareket alanı sizin örtünüzden ayrılır; böylece kesintisiz ve dinlendirici bir gece uykusu hayal olmaktan çıkar.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
