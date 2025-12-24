Boşanma Sebebi Olan O Kavgaya Çözüm Geldi: "Aynı Yatakta, Ayrı Yorgan"
Modern dünyada çiftlerin en büyük gizli sorunlarından biri haline gelen 'uyku uyumsuzluğu', İskandinavya'dan gelen pratik bir yöntemle bitiyor. Sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaşan ve 'İskandinav Uyku Yöntemi' olarak adlandırılan bu trend, bilim dünyasında da uyku hijyeni tartışmalarını beraberinde getirdi. Partnerlerin aynı yatağı ancak farklı yorganları paylaştığı bu sistem, sadece bir internet akımı mı yoksa kronik yorgunluğun reçetesi mi?
İskandinav uyku yöntemi, çiftlerin aynı yatağı paylaşırken her birinin kendi yorganını kullanması esasına dayanıyor.
Uykuya dalış evresinde vücut ısımız doğal olarak düşer.
Uykusuzluk, sadece fiziksel yorgunluk değil, aynı zamanda ilişkilerde gerginlik ve tahammülsüzlük yaratır.
