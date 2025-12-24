onedio
Türkiye'de Asgari Ücretle Yaşamanın Daha Rahat Olduğu 5 İl

Dilara Bağcı Peker
24.12.2025 - 16:58

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, 23 Aralık günü belli oldu. Kimileri asgari ücrete yapılan zammı yeterli buldu kimileri ise daha fazla zam yapılmasını talep etti. Elbette asgari ücretin yanısıra pek çok farklı kalemde de fiyat artışı yaşanıyor. Hal böyle olunca asgari ücretle geçinmek, özellikle büyükşehirlerdeki yüksek kira ve yaşam maliyetleri nedeniyle oldukça zorlayıcı bir hal alıyor.

Peki Türkiye'de asgari ücretle geçinmeye en uygun il hangisi? Hangi illeri yaşam maliyeti daha düşük?

Bu soruların cevaplarını Google'ın yapay zekası Gemini'den istedik. Bakalım hangi şehirlere işaret etti?

Türkiye'nin son günlerdeki 'asgari ücret' gündemi 23 Aralık'ta kapandı.

Aylardır merak edilen 2026 asgari ücret, 23 Aralık'ta duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıklandı. 

Kimileri yapılan zammı yeterli bulurken kimileri de daha fazla zam yapılmasını talep etti. Asgari ücrete yüzde 27'lik artış uygulandı. Zam oranı belli olmadan önce yapılan tahminlerde de genellikle yüzde 20 ila yüzde 25 zam yapılacağı belirtiliyordu.

Peki asgari ücretli bir birey veya aile hangi illerde daha rahat yaşayabilir?

Türkiye'de asgari ücretle geçinmek, özellikle büyükşehirlerdeki yüksek kira ve yaşam maliyetleri nedeniyle oldukça zorlayıcı. İstanbul'un nüfusunun yaklaşık 16 milyon olduğu düşünülünce milyonlarca kişinin ise bu maaşla İstanbul'da geçinmeye çalıştığı ortaya çıkıyor. 

Bazı illerimizin ise konut kirası, gıda fiyatları ve ulaşım maliyetleri açısından incelendiğinde daha makul olduğu görülüyor. Google'ın yapay zekası Gemini'a hangi illerde yaşamın daha uygun maliyetli olduğunu sorduk!

İşte Gemini'a göre daha rahat bir yaşam sunan illerimiz;

1. Ağrı

TÜİK'in yaşam maliyeti analizlerinde uzun süredir Türkiye'nin en ucuz ili olarak zirvede yer alıyor.

  • Avantajı: Kira fiyatları Türkiye ortalamasının çok altında. Ulaşım giderleri düşük ve yerel gıda ürünlerine (et ve süt ürünleri gibi) erişim daha ekonomik.

  • Zorluğu: Kış aylarında ısınma maliyetleri bütçeyi zorlayabilir.

2. Kilis

Son verilerde ortalama konut metrekare fiyatlarının ve kiraların en düşük olduğu il olarak öne çıkıyor.

  • Avantajı: 2025 yılı itibarıyla ortalama kiraların 10.000 TL bandının altında seyrettiği nadir illerden biri. Şehir içi mesafeler kısa olduğu için ulaşım masrafı minimum düzeyde.

  • Yaşam: Akdeniz ve Güneydoğu mutfağının etkisiyle gıda çeşitliliği bol ve çevre büyükşehirlere (Gaziantep gibi) göre çok daha ucuz.

3. Amasya

Hem bir emekli şehri hem de dar gelirliler için güvenli bir liman olarak biliniyor.

  • Avantajı: Temel gıda harcamaları ve pazar alışverişi oldukça ekonomik. Orta Karadeniz'in verimli toprakları sayesinde sebze-meyve fiyatları büyükşehirlere göre yaklaşık %30-40 daha uygun.

  • Konut: 1+1 veya 2+1 dairelerde kira oranları asgari ücretin makul bir kısmını kapsıyor.

4. Mardin

Güneydoğu Anadolu'nun bu tarihi şehri, konut stoğunun artmasıyla birlikte kirada avantajlı bir konuma geldi.

  • Avantajı: Konut satış ve kira fiyatlarında Türkiye'nin en uygun ilk 10 ili arasında yer alıyor.

  • Sosyal Yaşam: Dışarıda yemek yemek veya temel ihtiyaçları karşılamak, metropollere kıyasla çok daha düşük bütçelerle mümkün.

5. Niğde / Aksaray (İç Anadolu Hattı)

İç Anadolu'nun bu iki komşu ili, sanayinin gelişmesine rağmen yaşam maliyetlerini korumayı başarıyor.

  • Avantajı: Özellikle patates ve bakliyat üretim merkezi olmaları mutfak masraflarını düşürüyor. Kiralar, büyükşehirlerin çeyreği fiyatına bulunabiliyor.

  • Ulaşım: Şehirlerin kompakt yapısı sayesinde toplu taşıma veya şahsi araç kullanımı çok az maliyet gerektiriyor.

