American Airlines'ta Görev Yapan Bir Pilot Maaş Bordrosunu Paylaştı

American Airlines'ta Görev Yapan Bir Pilot Maaş Bordrosunu Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2025 - 13:36

Bir American Airlines pilotunun Reddit üzerinden maaş bordrosunu paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bordrosunu paylaşan pilotun yıllık ücretinin 500 bin dolara çıktığı görüldü. Tabii bu paylaşımdan sonra pilot maaşları ve havacılık sektöründeki ücretler de masaya yatırıldı.

American Airlines pilotunun paylaşımına göre Boeing 737 tipi uçaklarda görev yapan kaptan pilotun kazancı şu şekilde:

Saatlik ücreti 361 dolar olan pilotun aylık kazancı 22.154 dolara kadar çıkabiliyor. Bu da yıllık 458 bin dolar civarına yaklaşıyor. Reddit'te binlerce kişi tarafından yorumlanan paylaşımda bir kullanıcının 'Ben bunu bir ayda kazanıyorum' yorumu ise beğeni aldı.

Peki bu maaşlar normal mi?

Sektörün içinden kullanıcılar ise rakamın havacılık dünyası için aslında çok 'şok edici' olmadığını belirtti. ABD’de bir pilotun ortalama maaşı 134 bin dolar civarında olsa da, kıdemli kaptan pilotlar ve geniş gövdeli uçaklarda (Boeing 777 veya Airbus A350 gibi) uçanlar için saatlik ücretler 450 dolara kadar çıkabiliyor.

Paylaşımıyla olay yaratan pilot bordroyu kısa süre içinde silse de ekran görüntüleri yorumlanmaya devam ediyor.

