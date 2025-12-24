American Airlines'ta Görev Yapan Bir Pilot Maaş Bordrosunu Paylaştı

Sektörün içinden kullanıcılar ise rakamın havacılık dünyası için aslında çok 'şok edici' olmadığını belirtti. ABD’de bir pilotun ortalama maaşı 134 bin dolar civarında olsa da, kıdemli kaptan pilotlar ve geniş gövdeli uçaklarda (Boeing 777 veya Airbus A350 gibi) uçanlar için saatlik ücretler 450 dolara kadar çıkabiliyor.

Paylaşımıyla olay yaratan pilot bordroyu kısa süre içinde silse de ekran görüntüleri yorumlanmaya devam ediyor.