67 Bin Lira Ödediği iPhone'un Sahte Olduğu Böyle Ortaya Çıktı

Sosyal medyada sürekli sahtecilik haberlerine denk geliyoruz. Pek çok ürünün sahtesi bazen sahte olduğu bilinerek bazen de gerçek sanılarak piyasaya giriyor. Özellikle pahalı teknolojik ürünlerin sahteleri piyasada kol geziyor. En çok sahtesi üretilen ürünlerden biri de geçtiğimiz aylarda büyük ses getiren iPhone Pro Max'in turuncu renginin replikası. Bir esnaf kendisine gelen bir iPhone'u inceledi ve bunun isimsiz bir Android telefon olduğu ortaya çıktı.