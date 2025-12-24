onedio
67 Bin Lira Ödediği iPhone'un Sahte Olduğu Böyle Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2025 - 12:48

Sosyal medyada sürekli sahtecilik haberlerine denk geliyoruz. Pek çok ürünün sahtesi bazen sahte olduğu bilinerek bazen de gerçek sanılarak piyasaya giriyor. Özellikle pahalı teknolojik ürünlerin sahteleri piyasada kol geziyor. En çok sahtesi üretilen ürünlerden biri de geçtiğimiz aylarda büyük ses getiren iPhone Pro Max'in turuncu renginin replikası. Bir esnaf kendisine gelen bir iPhone'u inceledi ve bunun isimsiz bir Android telefon olduğu ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro'nun turuncu rengi piyasada ses getirmişti.

Bazı kesimler tarafından beğenilmeyen bu rengi seven çok sevdi ve satış rekorları kırıldı. Tabii bu yüksek talep cihazın replikalarının da çıkmasına neden oldu.

Bir esnaf durumu şöyle anlattı.

Tepkiler şöyle;

