Kocaeli'de Bir Otomotiv Fabrikası İşçilerin Maaşlarına Yüzde 100 Zam Yaptı

Oğuzhan Kaya
23.12.2025 - 17:52

Milyonlar asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamlarına odaklanmışken bir zam haberi Kocaeli'den geldi. Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikası işçilerin maaşlarını iki katına çıkardı. Çalışanlarla imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin gelirlerinde tarihi bir artışı yaşandı. Yüzde 100’ü bulan zam oranı ve sosyal haklarla birlikte işçilerin aylık net kazancı 95 bin TL'ye yükseldi.

Sözleşme görüntülerinden uzlaşı çıktı.

Birleşik Metal İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu bir şekilde sonra erdi. Yeni sözleşmelere göre ücret artışının yanısıra çeşitli yan haklar da verildi.

İşçilerin net kazançları 83 bine ulaştı.

Ücret artışına ek olarak ikramiyeler de güncellendi. Sosyal yardım ve vergi istisnalarıyla gelirler 95 bin TL seviyesine yükselmiş oldu.

Sendikanın açıklamasında “Ücret ve sosyal hakların tamamının net olarak ödendiği bu sözleşme, üyelerimizin kararlı duruşunun bir sonucudur. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

