Kocaeli'de Bir Otomotiv Fabrikası İşçilerin Maaşlarına Yüzde 100 Zam Yaptı
Milyonlar asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamlarına odaklanmışken bir zam haberi Kocaeli'den geldi. Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikası işçilerin maaşlarını iki katına çıkardı. Çalışanlarla imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin gelirlerinde tarihi bir artışı yaşandı. Yüzde 100’ü bulan zam oranı ve sosyal haklarla birlikte işçilerin aylık net kazancı 95 bin TL'ye yükseldi.
Sözleşme görüntülerinden uzlaşı çıktı.
İşçilerin net kazançları 83 bine ulaştı.
