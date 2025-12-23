Kocaeli'de Bir Otomotiv Fabrikası İşçilerin Maaşlarına Yüzde 100 Zam Yaptı

Ücret artışına ek olarak ikramiyeler de güncellendi. Sosyal yardım ve vergi istisnalarıyla gelirler 95 bin TL seviyesine yükselmiş oldu.

Sendikanın açıklamasında “Ücret ve sosyal hakların tamamının net olarak ödendiği bu sözleşme, üyelerimizin kararlı duruşunun bir sonucudur. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.