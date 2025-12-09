Uzmanlar Asgari Ücret Zammında Birleşti: Ortaya Tek Rakam Çıktı
Asgari ücrete zam, ekonomi gündeminin bir numaralı konusu oldu. Yeni yıl yaklaşırken 2026 asgari ücret zammı araştırılan konuların başında geliyor. '2026 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçen sene yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücretin yeni yılda ne kadar zamlanacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor. Uzmanlar asgari ücret zammı konusunda birleşti. İşte 2026 asgari ücret için ortaya çıkan rakam!
2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Uzmanlar asgari ücret zammında birleşti. Ortaya net rakam çıktı.
Yüzde 20-25 zam yapılırsa asgari ücret ne olur?
Uzmanlar mı açıklayacak asgari ücreti.Boş haber yapmayın Allah aşkına...
27000 tl olsun Peki asğari ücret ile ev geçindirmeye çalışanlar nasıl yaşayacak?
ne uzmanlarmis kafa yikama politikasi milletin beymime islemeye calisiyorlar en fazla %25 gibi belliki 2026 daha vahim gecicek..!!