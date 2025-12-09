Uzmanlar Asgari Ücret Zammında Birleşti: Ortaya Tek Rakam Çıktı

Asgari ücrete zam, ekonomi gündeminin bir numaralı konusu oldu. Yeni yıl yaklaşırken 2026 asgari ücret zammı araştırılan konuların başında geliyor. '2026 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçen sene yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücretin yeni yılda ne kadar zamlanacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor. Uzmanlar asgari ücret zammı konusunda birleşti. İşte 2026 asgari ücret için ortaya çıkan rakam!