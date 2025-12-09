onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Uzmanlar Asgari Ücret Zammında Birleşti: Ortaya Tek Rakam Çıktı

Uzmanlar Asgari Ücret Zammında Birleşti: Ortaya Tek Rakam Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2025 - 11:25

Asgari ücrete zam, ekonomi gündeminin bir numaralı konusu oldu. Yeni yıl yaklaşırken 2026 asgari ücret zammı araştırılan konuların başında geliyor.  '2026 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçen sene yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücretin yeni yılda ne kadar zamlanacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor. Uzmanlar asgari ücret zammı konusunda birleşti. İşte 2026 asgari ücret için ortaya çıkan rakam!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret milyonlarca vatandaşı doğrudan, ülkenin tamamını ise dolaylı yoldan etkiliyor. 2025 yılında asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. Yüzde 30 zammın yapıldığı asgari ücret için yeni süreç geldi çattı. 2026 yılı için geri sayım başlarken en merak edilen konuların başında 'asgari ücret zammı' geldi. 2026 asgari ücret zammı geçen sene olduğu gibi yüzde 30 oranın artırılacak mı?

Uzmanların ortak görüşüne göre asgari ücret zammı yüzde 30'u bulmayacak. Hemfikir olunan oranlar ise minimum yüzde 20-maksimum yüzde 25.

Uzmanlar asgari ücret zammında birleşti. Ortaya net rakam çıktı.

Uzmanlar asgari ücret zammında birleşti. Ortaya net rakam çıktı.

Küçük, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ekonomist Filiz Eryılmaz, akademisyen Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, yüzde 20-25 arasında zam beklediğini ifade ediyor.  Dünyanın önde gelen bankacılık devi HSBC ise asgari ücrete yüzde 20 zam yapılacağını tahmin ediyor.

Kulislere göre ise hükümet kanadında yüzde 25 zam oranı konuşuluyor. Hükümetin yüzde 20 zam teklif edeceği iş verenin ise yüzde 5 arasında ek yapacağı iddialar arasında.

Uzmanlar minimum yüzde 20 maksimum yüzde 25 zam oranında birleşirken ortaya hangi rakamlar çıkıyor?

Yüzde 20-25 zam yapılırsa asgari ücret ne olur?

Yüzde 20-25 zam yapılırsa asgari ücret ne olur?

Asgari ücrete;

  • Yüzde 20 zam yapılırsa 26 bin 524 TL,

  • Yüzde 22 zam yapılırsa 26 bin 966 TL,

  • Yüzde 24 zam yapılırsa 27 bin 408 TL,

  • Yüzde 25 zam yapılırsa 27 bin 630 TL olacak.

Asgari ücret ne kadar?

Mevcut asgari ücret 22 bin 104 TL. 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
5
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
selahattin Gürel

Uzmanlar mı açıklayacak asgari ücreti.Boş haber yapmayın Allah aşkına...

Anarşist kuzgun

27000 tl olsun Peki asğari ücret ile ev geçindirmeye çalışanlar nasıl yaşayacak?

özgür

ne uzmanlarmis kafa yikama politikasi milletin beymime islemeye calisiyorlar en fazla %25 gibi belliki 2026 daha vahim gecicek..!!