Yeni Asgari Ücret İçin Konuşulan 6 Rakam Ortaya Çıktı

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 12 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık'a kadar zam oranını belirleyecek. İşveren, işçi ve hükümet temsilcilerinin Aralık ayının sonuna kadar dört toplantı yapması bekleniyor. Ancak 2025 asgari ücret zammı Komisyon'un üçüncü toplantısında netleşmişti.

Asgari ücret ne kadar 2025?

Asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılmıştı. Böylelikle asgari ücret 22 bin 104 TL'ye çıkarılmıştı.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Şimdi ise 2026 asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Uzmanların hesaplamalarına göre asgari ücrette en düşük zam oranının yüzde 20 olması bekleniyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam gelebilir.

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda ise 'herkesin mutabık' olduğu bir rakamın belirleneceği belirtilmişti.