Yeni Asgari Ücret İçin Konuşulan 6 Rakam Ortaya Çıktı
Milyonlarca vatandaşın gözü, kulağı yeni asgari ücrette. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Bu ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık'ta gerçekleşecek. İşveren, işçi ve hükümet temsilcisinden oluşan Komisyon, asgari ücret zammını belirleyecek. Belirlenen zammın ise 31 Aralık'a kadar kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Asgari ücret için geri sayım başlarken masadaki rakamlar ve tahminler de ortaya çıktı. Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan ve uzmanların sıraladığı 6 rakam.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret 2026 zammı: Asgari ücret ne kadar olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni asgari ücret için konuşulan 6 rakam.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın