Yeni Asgari Ücret İçin Konuşulan 6 Rakam Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 09:24

Milyonlarca vatandaşın gözü, kulağı yeni asgari ücrette. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Bu ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık'ta gerçekleşecek. İşveren, işçi ve hükümet temsilcisinden oluşan Komisyon, asgari ücret zammını belirleyecek. Belirlenen zammın ise 31 Aralık'a kadar kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Asgari ücret için geri sayım başlarken masadaki rakamlar ve tahminler de ortaya çıktı. Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan ve uzmanların sıraladığı 6 rakam.

Asgari ücret 2026 zammı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 12 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık'a kadar zam oranını belirleyecek. İşveren, işçi ve hükümet temsilcilerinin Aralık ayının sonuna kadar dört toplantı yapması bekleniyor. Ancak 2025 asgari ücret zammı Komisyon'un üçüncü toplantısında netleşmişti. 

Asgari ücret ne kadar 2025?

Asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılmıştı. Böylelikle asgari ücret 22 bin 104 TL'ye çıkarılmıştı.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Şimdi ise 2026 asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Uzmanların hesaplamalarına göre asgari ücrette en düşük zam oranının yüzde 20 olması bekleniyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam gelebilir.

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda ise 'herkesin mutabık' olduğu bir rakamın belirleneceği belirtilmişti.

Yeni asgari ücret için konuşulan 6 rakam.

Uzmanların tahminleri ve kulislere göre asgari ücret için 6 farklı zam tahmini şöyle:

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 26 bin 524 TL olacak.

  • Asgari ücrete yüzde 25 zam zam yapılırsa 27 bin 630 TL olacak.

  • Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa 28 bin 735 TL olacak.

  • Asgari ücrete yüzde 31 zam yapılırsa 28 bin 956 TL olacak.

  • Asgari ücrete yüzde 32 zam yapılırsa 29 bin 177 TL olacak.

  • Asgari ücrete yüzde 33 zam yapılırsa 29 bin 398 TL olacak.

Yorum Yazın