2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
Yeni asgari ücret yaklaşık üç ay sonra belli olacak. Mevcut 22 bin 104 TL olan asgari ücretin fahiş kiralara, fahiş faturalara yetmediği gerçek. Vatandaşlar geçimi sağlayacak bir asgari ücret tutarının belirlenmesini talep ederken 2026 yılı yaklaştıkça zam gündemi artıyor. Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek; ülkenin tamamını ise dolaylı olarak etkileyecek asgari ücretin ne kadar olacağı, ne kadar zam yapılacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor.
Peki, sence asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücrete ne kadar zam yapılır? 2026 yılında ekonomi daha mı iyi olacak? İşte 2026 asgari ücret anketimiz sizlerle!
Asgari ücret için geri sayım başladı.
Hükümet Asgari Ücreti Ne Yapar?
2026'dan Ekonomik Olarak Beklentin Ne?
