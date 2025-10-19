onedio
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 14:01

Yeni asgari ücret yaklaşık üç ay sonra belli olacak. Mevcut 22 bin 104 TL olan asgari ücretin fahiş kiralara, fahiş faturalara yetmediği gerçek. Vatandaşlar geçimi sağlayacak bir asgari ücret tutarının belirlenmesini talep ederken 2026 yılı yaklaştıkça zam gündemi artıyor. Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek; ülkenin tamamını ise dolaylı olarak etkileyecek asgari ücretin ne kadar olacağı, ne kadar zam yapılacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor. 

Peki, sence asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücrete ne kadar zam yapılır? 2026 yılında ekonomi daha mı iyi olacak? İşte 2026 asgari ücret anketimiz sizlerle!

Asgari ücret için geri sayım başladı.

2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Bu zamla rakam 22 bin 104 TL'ye çıktı. Ancak yüzde 30 zam beklenenin oldukça altında kaldı. 2026 asgari ücret zammının ise yeniden hayal kırıklığı yaratıp yaratmayacağı merak edilirken uzmanlardan hiç de iç açıcı yorumlar gelmiyor... Ekonomi uzmanları, vergi uzmanları verileri hesaplarken asgari ücretin 26 bin-29 bin aralığında olacağını tahmin ediyor. 

Ancak belirtmekte fayda var: Bunlar sadece bir tahmin, henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Asgari ücrete dair senin de tahminlerin varsa o halde anketimizde yanıtını bekliyoruz👇🏻

2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

Hükümet Asgari Ücreti Ne Yapar?

2026'dan Ekonomik Olarak Beklentin Ne?

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
