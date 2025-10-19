Altını Düşürecek 3 Senaryo: Uzmanlar Altının Yükselişinin Nasıl Durdurulacağını Açıkladı

Tarihi rekorlarını kıran altında geçen günlerde sert düşüş yaşandı. Ons Altın 4 bin 300 dolara ulaşırken yüzde 2’den fazla gerildi. Ons Altın 4 bin 380 doları görerek zirvesini yenilemişti. Gelen rekorun ardından Ons Altın yüzde 2’yi aşan düşüşle 4 bin 200 doların altına indi.

Uzmanlara göre altın fiyatındaki düşüşün nedeni ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ilgili açıklamaları… Çin’e yönelik uygulanacak vergilerle ilgili konuşan Trump, “Yüzde 100 oranındaki gümrük vergileri sürdürülebilir değil” diyerek anlaşma yapılabileceğine yeşil ışık yakmıştı.