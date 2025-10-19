onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altını Düşürecek 3 Senaryo: Uzmanlar Altının Yükselişinin Nasıl Durdurulacağını Açıkladı

Altını Düşürecek 3 Senaryo: Uzmanlar Altının Yükselişinin Nasıl Durdurulacağını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 10:38

Altın son yıllarda görülmemiş rekorlara imza attı. Ons altın 4 bin 380 doları aşarak tarihi rekorunu yineledi ancak hemen ardından düşüş yaşandı. Peki, altın neden düştü?

Vatandaşlar güvenli liman altına dair son fiyatları araştırıyor. 'Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtı merak edilirken dünyada da altına dair endişe hakim. Dünyanın önde gelen ekonomi yayını Forbes, altının düşeceği 3 senaryoyu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatları: Altın kaç TL?

Altın fiyatları: Altın kaç TL?

Altın fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın 6 bin 94 TL'yi; çeyrek altın ise  9 bin 911 TL’yi görerek yeni rekor kırmıştı. Peki 19 Ekim altın fiyatı ne oldu?

19 Ekim Altın Fiyatları

Gram altın fiyatı

Gram altın 5.724 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9.886 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19.710 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 39.545 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 41.188 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.250 dolar

Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Tarihi rekorlarını kıran altında geçen günlerde sert düşüş yaşandı. Ons Altın 4 bin 300 dolara ulaşırken yüzde 2’den fazla gerildi. Ons Altın 4 bin 380 doları görerek zirvesini yenilemişti. Gelen rekorun ardından Ons Altın yüzde 2’yi aşan düşüşle 4 bin 200 doların altına indi. 

Uzmanlara göre altın fiyatındaki düşüşün nedeni ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ilgili açıklamaları… Çin’e yönelik uygulanacak vergilerle ilgili konuşan Trump, “Yüzde 100 oranındaki gümrük vergileri sürdürülebilir değil” diyerek anlaşma yapılabileceğine yeşil ışık yakmıştı.

Altın yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı: Altını düşürecek 3 senaryo.

Altın yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı: Altını düşürecek 3 senaryo.

Dünyada dalgalı seyir izleyen altında düşüşün tarihi merak ediliyor. Dünyanın önde gelen iş ve ekonomi yayını Forbes, altını düşürecek 3 senaryoyu açıkladı. Forbes’a göre doların değer kazanması, Trump’ın gümrük vergilerinde azalma, Rusya-Ukrayna arasında bir barış anlaşması altını düşürebilir. Yatırımcılar kazançlarını bankaya yatırırsa piyasada konsolidasyon gerçekleşebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın