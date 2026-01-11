onedio
Bakan Murat Kurum Açıkladı: TOKİ'de Bu Hafta Kura Çekilecek 7 Şehir Belli Oldu!

Bakan Murat Kurum Açıkladı: TOKİ'de Bu Hafta Kura Çekilecek 7 Şehir Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 18:10

TOKİ 500 bin konutta başvuru dönemi sona erdi, kura çekimleri ise devam ediyor. İlk olarak deprem bölgesinde Adıyaman ile başlayan kura çekimi, diğer illerle sırasıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin konut kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını açıkladı.

Peki bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek?

TOKİ 500 bin konutta kura çekilecek yeni iller belli oldu.

TOKİ 500 bin konutta kura çekilecek yeni iller belli oldu.

TOKİ'nin hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura sürecinde ilk kura Adıyaman'da çekildi. Son kura da Tunceli'de çekildi ve böylece 16 il için kura süreci tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli'de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bakan Kurum paylaşımında, 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları aktardı

'16 ilimiz tamam. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1,5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak.'

Kura takvimine göre yarın Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Önümüzdeki hafta, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan için kura çekimleri yapılacak.

Bakan Kurum'un paylaşımı;

Bakan Kurum'un paylaşımı;
twitter.com

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
