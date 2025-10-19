onedio
Altın Yükselince Vatandaşın Yeni Yatırım Aracı Belli Oldu

Altın Yükselince Vatandaşın Yeni Yatırım Aracı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 09:56

Altın fiyatları uçtu. Son günlerde yükselişi durdurulamayan altın yatırımcısının yüzünü güldürürken yeni yatırım yapacakları epey zorluyor. Yükselen altın fiyatlarıyla başa çıkamayan vatandaşlar ise yeni yatırım araçlarına yöneldi. Show Haber'de yer alan habere göre vatandaşların yeni gözdesi gümüş. Gümüşe parası yetmeyen ise platin almaya başladı.

Altının yükselmesinin ardından vatandaşın yeni yatırım aracı belli oldu.

Altının yükselmesinin ardından vatandaşın yeni yatırım aracı belli oldu.

Altın fiyatları son günlerde şahlandı. Gram altın 7 bin liraya; çeyrek altın ise 10 bin liraya yaklaştı. Altına yatırım yapan şanslıyken nakit parasını yatırıma çevirmek isteyen vatandaşın aklında soru işaretleri oluştu. Yükselen fiyatlar nedeniyle altına yatırım yapmak vatandaşı zorlarken yeni yatırım aracı arayışına girildi. 

Yılın sonuna doğru yükselişiyle gözde yatırım aracına dönüşen gümüş, şimdilerde araştırılmaya başlandı. Show Haber'de yer alan habere göre altın alamayan vatandaşlar gümüşe yöneldi. Bir vatandaş gümüşe ve platine yatırım yaptığını belirterek “Yavaş yavaş çıkıyor, yatırım olarak bence uygun” dedi.

Gümüşe parası yetmeyen platine yöneliyor.

Gümüşe parası yetmeyen platine yöneliyor.

Kuyumcu Metin Yavuz, altından sonra gümüş alımlarının arttığını dile getirdi. Altına parası yetmeyenin gümüşe; gümüşe parası yetmeyenin ise platine yöneldiğini dile getiren Yavuz, “Platin genelde uçak sanayisinde kullanılır. Sert bir madendir. Çok nadir olarak alyanslarını yaptığımız, özel siparişler aldığımız oluyor. Yatırım için de gümüş satılıyor ama daha çok altını öneririz biz” ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatları:

Gümüş fiyatları:

Son günlerin yükselen trendi gümüş oldu. Yatırımcısına kazandırmasıyla altını tahtından eden gümüşün fiyatları merak ediliyor. Gram gümüş 69.90 TL’den satılıyor.

