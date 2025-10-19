Altın Yükselince Vatandaşın Yeni Yatırım Aracı Belli Oldu

Kuyumcu Metin Yavuz, altından sonra gümüş alımlarının arttığını dile getirdi. Altına parası yetmeyenin gümüşe; gümüşe parası yetmeyenin ise platine yöneldiğini dile getiren Yavuz, “Platin genelde uçak sanayisinde kullanılır. Sert bir madendir. Çok nadir olarak alyanslarını yaptığımız, özel siparişler aldığımız oluyor. Yatırım için de gümüş satılıyor ama daha çok altını öneririz biz” ifadelerini kullandı.