Altın Yükselince Vatandaşın Yeni Yatırım Aracı Belli Oldu
Altın fiyatları uçtu. Son günlerde yükselişi durdurulamayan altın yatırımcısının yüzünü güldürürken yeni yatırım yapacakları epey zorluyor. Yükselen altın fiyatlarıyla başa çıkamayan vatandaşlar ise yeni yatırım araçlarına yöneldi. Show Haber'de yer alan habere göre vatandaşların yeni gözdesi gümüş. Gümüşe parası yetmeyen ise platin almaya başladı.
Gümüş fiyatları:
