onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin En Zengini Değişti! Murat Ülker'i Milyarder Listesindeki Tahtından Düşüren İsim

Türkiye'nin En Zengini Değişti! Murat Ülker'i Milyarder Listesindeki Tahtından Düşüren İsim

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 09:28

Forbes, milyarderler listesini güncelledi. Ülke ülke en zengin isimlere yer veren Forbes'un, 'Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde dikkat çeken değişim yaşandı. Türkiye'nin en zengini olarak bilinen Murat Ülker, ikinci sıraya düştü. Zirvenin sahibi ise son zamanlarda Fenerbahçe'ye sponsor olmasıyla ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan ünlü iş insanı oldu. İşte Türkiye'nin en zengini!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin en zengini değişti! Forbes, Milyarderler Listesi'ni güncelledi.

Türkiye'nin en zengini değişti! Forbes, Milyarderler Listesi'ni güncelledi.

Forbes, ' Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ni güncelledi. Ünlü iş insanı Murat Ülker, artık Türkiye'nin en zengini değil. Son zamanlarda Fenerbahçe'ye sponsor olmasıyla Türkiye gündeminde olan Hamdi Ulukaya, Türkiye'nin zengini oldu. ABD'de Chobani marka yoğurtla adeta bir imparatorluk kuran Ulukaya'nın güncel serveti 13.7 milyar dolar

'Türkiye'nin en zengini' ünvanını kaptıran Murat Ülker'in serveti ise 5.4 milyar dolar oldu.

Forbes, “En Zengin Türk” Listesi.

Forbes, “En Zengin Türk” Listesi.

Forbes’un listesine göre Türkiye’nin en zengin üçüncü ismi 4.7 milyar dolar servetiyle Şaban Cemil Kazancı. 

10 en zengin Türk isimleri ve servetleri şöyle:

4. Erman Ilıcak: 2.9 milyar dolar.

5. Mehmet Sinan-Tara Ailesi: 2.8 milyar dolar

6. Ferit Şahenk: 2.6 milyar dolar

7. İpek Kıraç: 2.5 milyar dolar

8. Sevim Arsel: 2.4 milyar dolar

9. Filiz Şahenk: 2.4 milyar dolar

10. Mustafa Rahmi Koç: 2.2 milyar dolar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın