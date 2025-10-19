Türkiye'nin En Zengini Değişti! Murat Ülker'i Milyarder Listesindeki Tahtından Düşüren İsim

Forbes, ' Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ni güncelledi. Ünlü iş insanı Murat Ülker, artık Türkiye'nin en zengini değil. Son zamanlarda Fenerbahçe'ye sponsor olmasıyla Türkiye gündeminde olan Hamdi Ulukaya, Türkiye'nin zengini oldu. ABD'de Chobani marka yoğurtla adeta bir imparatorluk kuran Ulukaya'nın güncel serveti 13.7 milyar dolar.

'Türkiye'nin en zengini' ünvanını kaptıran Murat Ülker'in serveti ise 5.4 milyar dolar oldu.