Hamdi Ulukaya Kimdir? Chobani Markasının Kurucusu Hamdi Ulukaya'nın Hayatı

ABD’deki ilk girişimini 2002 yılında Euphrates adını verdiği küçük bir beyaz peynir üretim tesisiyle yapan Ulukaya, esas çıkışını 2005’te gerçekleştirdi. New York’ta kapatılmış bir Kraft yoğurt fabrikasını satın alarak büyük bir riske giren Ulukaya, burada Türkiye’de alışık olduğu gibi süzme yoğurt üretmeye başladı. Böylece Chobani markasını kurdu.

Pazarlama bütçesi olmadığından ürünün ambalajına ve lezzetine yatırım yaptı. Kısa sürede ABD’de büyük market zincirlerine girmeyi başardı ve yoğurt satışları 1 milyar doları aştı. Bugün Chobani, ABD'nin en çok satan süzme yoğurt markası konumunda.