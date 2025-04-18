Hamdi Ulukaya Kimdir? Chobani Markasının Kurucusu Hamdi Ulukaya'nın Hayatı
Amerika’da yoğurt denince akla gelen markalardan biri olan Chobani’nin arkasında, Türkiye’den çıkan bir girişimci yer alıyor. Erzincan’da başlayan hayatı, Amerika’da milyar dolarlık bir başarıya dönüşen Hamdi Ulukaya, iş dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Süt üretimi yapan bir aileden gelen Ulukaya, yoğurt fabrikası satın alma kararıyla kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşadı. Kısa sürede Chobani markasını Amerika'nın lider yoğurt markalarından biri haline getirdi.
Peki Hamdi Ulukaya kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte detaylar...
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Hamdi Ulukaya Kimdir?
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Hamdi Ulukaya’nın Kariyer Başlangıcı
Hamdi Ulukaya’nın Özel Hayatı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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