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Hamdi Ulukaya Kimdir? Chobani Markasının Kurucusu Hamdi Ulukaya'nın Hayatı

Hamdi Ulukaya Kimdir? Chobani Markasının Kurucusu Hamdi Ulukaya'nın Hayatı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 17:03

Amerika’da yoğurt denince akla gelen markalardan biri olan Chobani’nin arkasında, Türkiye’den çıkan bir girişimci yer alıyor. Erzincan’da başlayan hayatı, Amerika’da milyar dolarlık bir başarıya dönüşen Hamdi Ulukaya, iş dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Süt üretimi yapan bir aileden gelen Ulukaya, yoğurt fabrikası satın alma kararıyla kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşadı. Kısa sürede Chobani markasını Amerika'nın lider yoğurt markalarından biri haline getirdi. 

Peki Hamdi Ulukaya kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte detaylar...

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Hamdi Ulukaya Kimdir?

Hamdi Ulukaya Kimdir?

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğu olarak göçebe bir yaşam tarzının içinde büyüdü. Elazığ kökenli ailesiyle birlikte yaylalarda geçen çocukluk dönemi, onun üretimle ve doğayla erken yaşta tanışmasını sağladı. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başladı. 1994 yılında İngilizce öğrenmek için ABD’ye giden Ulukaya, daha sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme dersleri aldı ve iş hayatına ilk adımını attı.

Hamdi Ulukaya Kaç Yaşında?

1972 doğumlu olan Hamdi Ulukaya, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Hamdi Ulukaya Nereli?

Hamdi Ulukaya, Erzincan’ın İliç ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Elazığlıdır ve Şavak Aşireti’ne mensuptur.

Hamdi Ulukaya’nın Kariyer Başlangıcı

Hamdi Ulukaya’nın Kariyer Başlangıcı

ABD’deki ilk girişimini 2002 yılında Euphrates adını verdiği küçük bir beyaz peynir üretim tesisiyle yapan Ulukaya, esas çıkışını 2005’te gerçekleştirdi. New York’ta kapatılmış bir Kraft yoğurt fabrikasını satın alarak büyük bir riske giren Ulukaya, burada Türkiye’de alışık olduğu gibi süzme yoğurt üretmeye başladı. Böylece Chobani markasını kurdu. 

Pazarlama bütçesi olmadığından ürünün ambalajına ve lezzetine yatırım yaptı. Kısa sürede ABD’de büyük market zincirlerine girmeyi başardı ve yoğurt satışları 1 milyar doları aştı. Bugün Chobani, ABD'nin en çok satan süzme yoğurt markası konumunda.

Hamdi Ulukaya’nın Özel Hayatı

Hamdi Ulukaya’nın Özel Hayatı

Hamdi Ulukaya, 2018 yılında Fransız kökenli Amerikan vatandaşı girişimci Louise Vongerichten ile evlendi. Aynı zamanda bir hayırsever olan Ulukaya, servetinin büyük bölümünü mültecilere yardım için bağışlayacağını açıklamış ve bu kapsamda Tent Vakfı’nı kurmuştur. Chobani’nin net kârının %10’unu da hayır işlerine ayırmaktadır.

Ulukaya, Forbes’un Türkiye Milyarderler Listesi'nde 2025 itibarıyla 2,3 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almaktadır.

Hamdi Ulukaya'nın Ödülleri

Hamdi Ulukaya'nın Ödülleri

Hamdi Ulukaya, girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülmüştür. İşte Hamdi Ulukaya'nın kazandığı bazı önemli ödüller:

  • 2012 - ABD Küçük İşletmeler İdaresi tarafından 'Yılın Girişimcilik Başarısı Ödülü'

  • 2012 - Ernst & Young 'ABD’de Yılın Girişimcisi'

  • 2013 - Ernst & Young 'Dünyada Yılın Girişimcisi'

  • 2013 - Tribeca Film Festivali 'Düzen Bozan Yenilik Ödülü'

  • 2014 - Amerika Mutfak Enstitüsü 'Sağlık ve Zindelikte Liderlik Ödülü (Augie Award)'

  • 2014 - ABD Başkanı Obama tarafından “Küresel Girişimcilik için Başkanlık Büyükelçisi” unvanı

  • 2015 - Birleşmiş Milletler Vakfı “Liderlik Ödülü”

  • 2016 - Kadınlar Mülteci Komitesi “Liderlik Ödülü”

  • 2017 - TIME dergisi “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesi

  • 2017 - Fast Company dergisi tarafından “Yılın En İyi Lideri” seçildi

  • 2017 - Forbes dergisinin “Yaşayan En Büyük 100 İş Dehası” listesine girdi

  • 2017 - Chobani, Fast Company tarafından “En Yenilikçi Şirketler” listesinde yer aldı

Hamdi Ulukaya ayrıca Colgate Üniversitesi, Sage Yüksek Okulları ve New York Albany Üniversitesi tarafından onursal doktora dereceleri ile de ödüllendirilmiştir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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