Osmanlı döneminde her meslek grubu, lonca adı verilen esnaf teşkilatları içinde örgütlenmişti. Ahilik geleneğinden beslenen teşkilatlar, ustaların ürettiği malın kaliteli ve dayanıklı olup olmadığını da denetliyordu. Hileli ya da kalitesiz mal üreten esnafın kusuru herkesin duyacağı biçimde ilan ediliyordu.

Ayakkabı söz konusu olduğunda loncaların özellikle titiz davrandığı söylenir. Görevlilerin dükkanlara girip pabuçları tek tek incelediği, dayanıksız bulduklarını bir daha satılmasın diye dükkanın damına attığı rivayet edilir. Kötü iş çıkaran ustaya ayrıca para cezası kesildiği de anlatılır.

Damdaki pabuçlar, çarşıdan geçen herkese ustanın işini düzgün yapmadığını gösteriyordu. Böylece esnaf hem dürüst hem de sağlam üretime yönlendiriliyordu.