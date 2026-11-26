"Pabucu Dama Atılmak" Deyimi Nereden Çıktı?
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Gözden düşen, yerini başkasına kaptıran biri için sık sık 'pabucu dama atıldı' deriz. Deyimin kökü Osmanlı çarşılarındaki esnaf teşkilatlarına uzanıyor. Ayakkabıcılar arasında kötü iş çıkaranın pabucunun dükkanın damına atıldığı rivayet edilir. Hikaye, ayakkabının kalitesini korumak için kurulmuş sıkı bir denetim düzenine dayanıyor.
Lonca görevlilerinin dayanıksız ayakkabıyı dükkanın damına attığı rivayet edilir
Deyim bugün kendinden üstün biri çıkınca gözden düşmeyi anlatıyor
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