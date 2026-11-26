Bütün Bir Uçağı Parça Parça Yiyen Adam
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Fransız sahne sanatçısı Michel Lotito, 1978 ile 1980 yılları arasında tek motorlu küçük bir uçak olan Cessna 150'yi parça parça yiyerek bitirdi. 'Her Şeyi Yiyen Bay' anlamına gelen Monsieur Mangetout lakabıyla tanınan Lotito, yenmeyen şeyleri yeme isteğiyle bilinen pika adlı bozukluğu yaşıyordu. Yıllar boyunca bisikletleri, televizyonları, market arabalarını ve hatta bir tabutu midesine indirdi. Guinness'in ona verdiği pirinç plaket bile sonunda aynı yolu izledi.
Lotito, Cessna 150'yi testereyle parçalara ayırıp iki yılda yuttu.
Doktorlar Lotito'nun bedeninde sıra dışı bir şey bulamadı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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