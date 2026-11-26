Lotito, Guinness kayıtlarına ilk kez 1979 baskısıyla girdi. 1977'de bir bisikleti 15 günde yemişti, bir yıl sonra 6,8 kilodan fazla bisikleti 12 günde bitirerek kendi rekorunu geçti. 1999'a gelindiğinde 18 bisiklet, 15 süpermarket arabası, 6 avize, 2 yatak, bir çift kayak, bir bilgisayar ve kulplarıyla birlikte bir tabut yemişti.

Hayatı boyunca 9 tondan fazla metal yediği tahmin ediliyor. Midesini röntgenle inceleyen gastroenterologlar, günde 900 gram metal yiyebilmesini eşsiz buldu. Endoskopide midesinde sert ve aşındırıcı bir köpük görüldü, kalın mide ve bağırsak duvarlarının onu iç hasardan koruduğu düşünüldü. Muz ve haşlanmış yumurta gibi yumuşak yiyecekler ise ona hazımsızlık yaşatıyordu.

Yine de vücudunun sıradan insanlardan farklı olup olmadığı tartışmalı kaldı. Yıllarca onu takip eden doktoru Morzol, biyopsi ve kan testlerinin herkesinkiyle aynı sonucu verdiğini, durumun daha çok zihinsel bir sorun olduğunu söyledi. Çiğnemeden metal yutmak çoğu insan için ölümcül olurdu. Lotito 25 Haziran 2007'de 57 yaşında doğal nedenlerle hayatını kaybetti, beslenmesinin ölümünde bir payı olup olmadığı bilinmiyor.