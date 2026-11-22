Esnemek, yutkunmak ya da sakız çiğnemek Östaki borusunu açan kasları çalıştırır. Boruya dolan hava basıncı eşitler. Duyulan 'pat' sesi de havanın boruya girmesinden gelir.

Yine de kulak açılmazsa bazı yolcular ağzını kapatıp burnunu sıkarak balon şişirir gibi nefes verir. 17. yüzyılda yaşamış İtalyan hekim Antonio Maria Valsalva'nın adıyla anılan yöntem Valsalva manevrası olarak biliniyor.

Ancak yöntem önerilmiyor. Basıncın sert biçimde dengelenmesi, vücudun içiyle dışı arasındaki basınç farkından doğan doku hasarına, yani barotravmaya ya da işitmede başka sorunlara yol açabilir.

Basınç eşitlendiğinde ağrı da geçer. İnişte ise kabin basıncı yeniden arttığı için aynı tıkanma ve 'pat' sesi tekrar yaşanabilir.