Uçakta Kulaklarımız Neden Tıkanır?
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Uçak kalkışa geçip yükseldikçe kulaklarda bir dolgunluk hissi başlar ve sesler boğuklaşır. Uçak düz uçuşa geçtiğinde ise kulaklar çoğu zaman küçük bir 'pat' sesiyle açılır. Aynı his yüksek binalarda asansöre binerken ya da derin dalışlarda da yaşanıyor. Hepsinin arkasında basınç farkı var.
Kabin basıncı düştükçe kulak zarı dışa doğru itiliyor
Esnemek ve yutkunmak kulağı açıyor, burnu sıkıp üflemek önerilmiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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