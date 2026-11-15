Kahve İçince Neden Hemen Tuvalete Gitme İhtiyacı Duyuyoruz?

Kalın bağırsak, dışkıyı karıştıran, yoğuran ve ileri iten üç tür kasılmayla çalışıyor. Harvard Tıp Fakültesinde de öğretim üyesi olan Staller, kahvenin bu kasılmaları doğrudan bağırsağa dokunarak değil, mide üzerinden tetiklediğini düşünüyor. Kahve mide duvarına ulaştığında sinir sistemi ya da hormonlar devreye giriyor, kalın bağırsak kasılmaya başlıyor ve dışkı rektuma doğru ilerliyor. Mideden bağırsağa uzanan zincirin tıptaki adı gastrokolik refleks.

Staller, kahvenin mide asidi üretimini sağlayan gastrin hormonunun salgılanmasını da artırdığını söylüyor. Gastrinle ilgili 1986'da yapılan bir araştırma, kafeinli ve kafeinsiz kahvenin hormonun düzeyini kısa sürede ve belirgin biçimde yükselttiğini ortaya koydu. Küçük çaplı ve 2009 tarihli başka bir çalışmada ise yemekle birlikte sade kahve içen erkeklerde besinlerin mideden ince bağırsağa geçişi hızlandı. Staller, kahvedeki bazı bileşenlerin bağırsak hareketlerini etkileyen opioid reseptörleriyle de etkileşebileceğini ekliyor.

ABD Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü diyetisyen Jerlyn Jones ise kahve kavrulurken oluşan melanoidin adlı bileşiklerin lif içerdiğini ve kabızlığa karşı yardımcı olduğunu hatırlatıyor. Laktoz intoleransı olanlarda tuvalete koşturan şeyin kahve değil, içine eklenen süt ya da krema olabileceği konusunda da uyarıyor. Jones, nedeni anlamak için birkaç gün kahveyi sütsüz içip belirtileri takip etmeyi öneriyor.