Kahve İçince Neden Hemen Tuvalete Gitme İhtiyacı Duyuyoruz?
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Sabah kahvesinden birkaç dakika sonra gelen tuvalet isteği pek çok kişinin bildiği bir durum. Massachusetts General Hospital'da sindirim sistemi hareketliliği laboratuvarını yöneten Dr. Kyle Staller, konunun beklenenden az araştırıldığını ama mevcut çalışmaların insanları haklı çıkardığını söylüyor. Küçük çaplı deneyler, kahvenin kalın bağırsaktaki kasılmaları içildikten kısa süre sonra artırabildiğini gösteriyor. Üstelik etki yalnızca kafeinle açıklanamıyor ve herkeste görülmüyor.
Kahve midede başlayan zincirle kalın bağırsağı harekete geçiriyor
Etki kafeinsiz kahvede de görülüyor ama herkeste ortaya çıkmıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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