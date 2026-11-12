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Fırın Altındaki Çekmecenin Asıl Görevi Ortaya Çıktı: Tepsi İçin Değilmiş

Fırın Altındaki Çekmecenin Asıl Görevi Ortaya Çıktı: Tepsi İçin Değilmiş

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 15:16
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Pek çok mutfakta fırının altındaki çekmece tepsi, tava ve kek kalıplarıyla doludur. Oysa bazı fırınlarda bu çekmece eşya saklamak için değil, pişen yemeği sıcak tutmak için yapılıyor. Hatta bazı üreticiler çekmecede hiçbir şey saklanmaması konusunda açıkça uyarıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Isıtma çekmecesi pişen yemeği servise kadar sıcak tutuyor

Isıtma çekmecesi pişen yemeği servise kadar sıcak tutuyor

Fırının altındaki çekmece çoğu zaman bir ısıtma çekmecesi. Kendine ait bir ısıtıcısı olan bölme, diğer yemekler pişerken hazır olanların soğumasını önlüyor. Birkaç yemeğin aynı anda sofraya yetişmesi gerektiğinde işe yarıyor.

Çekmece, servis tabaklarını doldurmadan önce ısıtmak için de kullanılabiliyor. Bazı modellerde yemeklerin kurumasını önleyen bir nem ayarı da bulunuyor.

Sıcaklık markadan markaya değişse de düşük ayarda yaklaşık 27 ile 74, orta ayarda 74 ile 93, yüksek ayarda ise 93 ile 115 derece arasında. Söz konusu sıcaklıklar pişirmeye yetmiyor. Isıtma çekmecesinde çiğ et ya da başka çiğ yiyecekler en yüksek ayarda bile güvenli şekilde pişmiyor.

Çekmecede yalnızca fırına dayanıklı kaplar kullanılmalı. Plastik ve kağıt eriyebiliyor ya da yanabiliyor. Çekmecenin tabanını alüminyum folyoyla kaplamak ısının eşit dağılmasını engelliyor, yemeğin üstünü folyoyla örtmekte ise sakınca yok.

Çekmecenin hangi işe yaradığı kontrol panelinden anlaşılıyor

Çekmecenin hangi işe yaradığı kontrol panelinden anlaşılıyor

Her fırının çekmecesi aynı işi görmüyor. Isıtma çekmecesi daha çok elektrikli fırınlarda bulunuyor. Kontrol panelinde ya da çekmecenin kenarında ısıtma çekmecesine ait ayrı bir düğme oluyor.

Gazlı fırınlarda alttaki çekmece çoğunlukla bir ızgara bölmesi. Panelde ızgara ayarı ve çekmecenin içinde ızgara tepsisini taşıyan bir raf varsa, bölme yiyecekleri yukarıdan gelen doğrudan ısıyla kızartmak için kullanılıyor.

Düğmesi, rafı ve ısıtıcısı olmayan çekmeceler ise gerçekten saklama için yapılmış. Ama fırın çalışırken bu çekmeceler de ısınıyor. Plastik ve kağıt eşyalar, yemek kitapları, kumaş fırın eldivenleri, temizlik malzemeleri ve kolay alev alan şeyler burada tutulmamalı.

Çekmecenin hangi amaçla yapıldığından emin olmanın en sağlam yolu fırının kullanım kılavuzuna bakmak. Bazı üreticiler ısıtma çekmecesinin saklama için kullanılmaması konusunda kılavuzda açıkça uyarıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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