Fırın Altındaki Çekmecenin Asıl Görevi Ortaya Çıktı: Tepsi İçin Değilmiş

Her fırının çekmecesi aynı işi görmüyor. Isıtma çekmecesi daha çok elektrikli fırınlarda bulunuyor. Kontrol panelinde ya da çekmecenin kenarında ısıtma çekmecesine ait ayrı bir düğme oluyor.

Gazlı fırınlarda alttaki çekmece çoğunlukla bir ızgara bölmesi. Panelde ızgara ayarı ve çekmecenin içinde ızgara tepsisini taşıyan bir raf varsa, bölme yiyecekleri yukarıdan gelen doğrudan ısıyla kızartmak için kullanılıyor.

Düğmesi, rafı ve ısıtıcısı olmayan çekmeceler ise gerçekten saklama için yapılmış. Ama fırın çalışırken bu çekmeceler de ısınıyor. Plastik ve kağıt eşyalar, yemek kitapları, kumaş fırın eldivenleri, temizlik malzemeleri ve kolay alev alan şeyler burada tutulmamalı.

Çekmecenin hangi amaçla yapıldığından emin olmanın en sağlam yolu fırının kullanım kılavuzuna bakmak. Bazı üreticiler ısıtma çekmecesinin saklama için kullanılmaması konusunda kılavuzda açıkça uyarıyor.