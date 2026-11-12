Fırın Altındaki Çekmecenin Asıl Görevi Ortaya Çıktı: Tepsi İçin Değilmiş
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Isıtma çekmecesi pişen yemeği servise kadar sıcak tutuyor
Çekmecenin hangi işe yaradığı kontrol panelinden anlaşılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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