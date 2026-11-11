article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Araba Lastikleri Neden Hep Siyahtır?

Araba Lastikleri Neden Hep Siyahtır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 10:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yolda gördüğümüz neredeyse tüm araba lastikleri siyah. Oysa lastiklerin ana malzemesi olan doğal kauçuk aslında kırık beyaz renkte. İlk otomobillerin lastikleri de açık renkliydi. Peki lastikler ne zaman ve neden siyaha döndü? Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk lastikler beyazdı

İlk lastikler beyazdı

1900'lerin başında üretilen otomobillerin lastikleri beyaz ya da açık renkliydi. Üreticiler o dönemde kauçuğu sağlamlaştırmak için içine çinko oksit ekliyordu. Bu katkı lastiklere beyaz rengini veriyordu.

Durum 1917 civarında değişti. Üreticiler kauçuğa karbon siyahı eklemeye başladı ve lastikler siyaha döndü. Birinci Dünya Savaşı da bu geçişi hızlandırdı. Çinko oksit mühimmat üretiminde gerektiği için kıtlaşmıştı. Karbon siyahı bu sayede lastik üreticilerinin ana güçlendirme malzemesi oldu.

Siyahın sırrı karbon

Siyahın sırrı karbon

Karbon siyahı, gaz ya da petrolün tam yanmaması sonucu oluşan saf karbon parçacıklarından elde ediliyor. Lastiğe eklenmesinin sebebi görünüş değil. Karbon siyahı güneşin morötesi ışınlarını engelleyerek kauçuğun çatlamasını önlüyor. Lastiğin dayanıklılığını ve yol tutuşunu da artırıyor.

Fark kilometrelere de yansıdı. Karbon siyahı olmayan eski lastikler yaklaşık 8 bin kilometrede değişiyordu. Karbon siyahı eklenen lastiklerle 80 bin kilometre ve üzeri yol gidilebiliyor. Bazı üreticiler maliyeti düşürmek için karbonu yalnızca sırt kısmına ekledi. Yanları beyaz, sırtı siyah klasik lastikler böyle ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın