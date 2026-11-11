Araba Lastikleri Neden Hep Siyahtır?
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Yolda gördüğümüz neredeyse tüm araba lastikleri siyah. Oysa lastiklerin ana malzemesi olan doğal kauçuk aslında kırık beyaz renkte. İlk otomobillerin lastikleri de açık renkliydi. Peki lastikler ne zaman ve neden siyaha döndü? Kaynak
İlk lastikler beyazdı
Siyahın sırrı karbon
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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