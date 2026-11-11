Araba Lastikleri Neden Hep Siyahtır?

Karbon siyahı, gaz ya da petrolün tam yanmaması sonucu oluşan saf karbon parçacıklarından elde ediliyor. Lastiğe eklenmesinin sebebi görünüş değil. Karbon siyahı güneşin morötesi ışınlarını engelleyerek kauçuğun çatlamasını önlüyor. Lastiğin dayanıklılığını ve yol tutuşunu da artırıyor.

Fark kilometrelere de yansıdı. Karbon siyahı olmayan eski lastikler yaklaşık 8 bin kilometrede değişiyordu. Karbon siyahı eklenen lastiklerle 80 bin kilometre ve üzeri yol gidilebiliyor. Bazı üreticiler maliyeti düşürmek için karbonu yalnızca sırt kısmına ekledi. Yanları beyaz, sırtı siyah klasik lastikler böyle ortaya çıktı.