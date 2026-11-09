Ambulansların Önündeki Yazı Neden Terstir?

Ters yazının amacı, sürücülerin arkalarından gelen aracın ambulans olduğunu bir bakışta anlaması. Yoğun trafikte her saniye önemli olduğu için sürücüler yazıyı aynadan hemen okuyup ambulansa yol açabiliyor.

Aynı yöntem bazı ülkelerde polis araçları gibi başka acil durum araçlarında da kullanılıyor. Ambulanslarda ayrıca sürücü ve hasta için iki ayrı bölüm, iki yönlü telsiz ile sesli ve ışıklı uyarı sistemleri bulunuyor.