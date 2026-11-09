Ambulansların Önündeki Yazı Neden Terstir?
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Ambulansların kaputundaki 'AMBULANS' yazısına önden bakınca harflerin ters dizildiğini fark edersiniz. Bu bir baskı hatası değil. Yazı bilerek ters yazılıyor ve bunun arkasında basit bir fizik kuralı var.
Ayna görüntüyü tersine çeviriyor
Sürücüler bir bakışta yol veriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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