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Yaşam
Ambulansların Önündeki Yazı Neden Terstir?

Ambulansların Önündeki Yazı Neden Terstir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 22:31
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Ambulansların kaputundaki 'AMBULANS' yazısına önden bakınca harflerin ters dizildiğini fark edersiniz. Bu bir baskı hatası değil. Yazı bilerek ters yazılıyor ve bunun arkasında basit bir fizik kuralı var.

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Ayna görüntüyü tersine çeviriyor

Ayna görüntüyü tersine çeviriyor

Aynaya baktığımızda görüntünün sağı ile solu yer değiştirir. Bir yazıyı aynada okumaya çalıştığınızda harfler ters görünür. Bu duruma yanal tersinme adı veriliyor.

Ambulansların kaputundaki yazı bu yüzden ters yazılıyor. Öndeki sürücü dikiz aynasına ya da yan aynaya baktığında ters yazı düzelir ve 'AMBULANS' kelimesi rahatça okunur. Aracın arkasındaki ve yanlarındaki yazılar ise normal şekilde yazılıyor.

Sürücüler bir bakışta yol veriyor

Sürücüler bir bakışta yol veriyor

Ters yazının amacı, sürücülerin arkalarından gelen aracın ambulans olduğunu bir bakışta anlaması. Yoğun trafikte her saniye önemli olduğu için sürücüler yazıyı aynadan hemen okuyup ambulansa yol açabiliyor.

Aynı yöntem bazı ülkelerde polis araçları gibi başka acil durum araçlarında da kullanılıyor. Ambulanslarda ayrıca sürücü ve hasta için iki ayrı bölüm, iki yönlü telsiz ile sesli ve ışıklı uyarı sistemleri bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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