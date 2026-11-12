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Kasımda Tezgahları Süslüyor: Tek Bir Tanesi Günlük A Vitamini İhtiyacının Yarısını Karşılıyor

Kasımda Tezgahları Süslüyor: Tek Bir Tanesi Günlük A Vitamini İhtiyacının Yarısını Karşılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 16:39
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Sonbaharla birlikte pazarlarda turuncu rengiyle göze çarpan Trabzon hurması, kasım aylarının en bilinen meyvelerinden biri. Tatlı lezzetinin yanında besin değeri de oldukça yüksek. Tek bir meyve, günlük A vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor.

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Tek bir Trabzon hurmasında 6 gram lif bulunuyor

Tek bir Trabzon hurmasında 6 gram lif bulunuyor

Ortalama 168 gramlık bir Trabzon hurması yaklaşık 118 kalori içeriyor. Meyvede 31 gram karbonhidrat, 6 gram lif, 0,9 gram protein ve 0,3 gram yağ bulunuyor.

Tek bir hurma 2.740 IU A vitamini içeriyor. Uzun yıllar günlük değer olarak kullanılan 5.000 IU'nun yarısından fazlası tek bir meyveyle karşılanmış oluyor. Meyvede ayrıca 12,6 miligram C vitamini, 270 miligram potasyum ve 0,59 miligram manganez var. E vitamini, K vitamini, B6 vitamini ve bakır da hurmanın içerdiği besinler arasında.

Hurmadaki çözünür lif kolesterolün düşürülmesine, kan şekerinin dengelenmesine ve kalp hastalığı riskinin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Trabzon hurmasının buruk ve buruk olmayan çeşitleri var. Kalp biçimli buruk çeşitler yüksek oranda tanen içerdiği için tamamen olgunlaşıp yumuşamadan yenmemeli. Domates biçimli buruk olmayan çeşitler ise henüz sertken de yenebiliyor.

Turuncu rengini veren beta karoten vücutta A vitaminine dönüşüyor

Turuncu rengini veren beta karoten vücutta A vitaminine dönüşüyor

Trabzon hurması, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta karoten açısından zengin. A vitamini bağışıklık sistemi, cilt sağlığı ve gece görüşü için önem taşıyor.

Meyvede bulunan kuersetin ve kemferol gibi flavonoidler, kan basıncının ve kötü kolesterolün düşmesine katkı sağlayabiliyor. Hurmanın iltihap giderici özellikleri olduğu da biliniyor.

2019'da farelerle yapılan bir çalışmada hurma özünün yükselmiş göz içi basıncını düşürdüğü görüldü. Ancak sonucun insanlar için de geçerli olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Hurma taze, kurutulmuş ya da pişirilmiş olarak tüketilebiliyor. Dilimlenip salataya, yoğurda ya da yulafa eklenebiliyor, kek ve ekmek gibi hamur işlerinde de kullanılabiliyor. Sağlık sorunu olanların beslenmesinde değişiklik yapmadan önce doktora ya da diyetisyene danışması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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