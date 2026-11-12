Kasımda Tezgahları Süslüyor: Tek Bir Tanesi Günlük A Vitamini İhtiyacının Yarısını Karşılıyor
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Tek bir Trabzon hurmasında 6 gram lif bulunuyor
Turuncu rengini veren beta karoten vücutta A vitaminine dönüşüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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