Kasımda Tezgahları Süslüyor: Tek Bir Tanesi Günlük A Vitamini İhtiyacının Yarısını Karşılıyor

Ortalama 168 gramlık bir Trabzon hurması yaklaşık 118 kalori içeriyor. Meyvede 31 gram karbonhidrat, 6 gram lif, 0,9 gram protein ve 0,3 gram yağ bulunuyor.

Tek bir hurma 2.740 IU A vitamini içeriyor. Uzun yıllar günlük değer olarak kullanılan 5.000 IU'nun yarısından fazlası tek bir meyveyle karşılanmış oluyor. Meyvede ayrıca 12,6 miligram C vitamini, 270 miligram potasyum ve 0,59 miligram manganez var. E vitamini, K vitamini, B6 vitamini ve bakır da hurmanın içerdiği besinler arasında.

Hurmadaki çözünür lif kolesterolün düşürülmesine, kan şekerinin dengelenmesine ve kalp hastalığı riskinin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Trabzon hurmasının buruk ve buruk olmayan çeşitleri var. Kalp biçimli buruk çeşitler yüksek oranda tanen içerdiği için tamamen olgunlaşıp yumuşamadan yenmemeli. Domates biçimli buruk olmayan çeşitler ise henüz sertken de yenebiliyor.