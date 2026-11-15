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Telefon Uçak Modundayken Gerçekten Daha Hızlı mı Şarj Oluyor?

Telefon Uçak Modundayken Gerçekten Daha Hızlı mı Şarj Oluyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 21:04
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Telefonu uçak moduna alıp şarja takmak, şarjı hızlandırmak için en çok önerilen yöntemlerden biri. Uçak modunda telefon şebeke aramayı bıraktığı için daha az enerji harcıyor ama testlerde tam şarjda kazanılan süre birkaç dakikayı geçmiyor. Şarj süresini asıl uzatan şey ise çoğu zaman telefonun ve odanın sıcaklığı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Testlerde uçak modunun kazandırdığı süre birkaç dakikayla sınırlı kalıyor

Kanepe kolçağında şarj olan akıllı telefon

Bilinen en eski ölçümlerden biri teknoloji sitesi CNET'in 2014'te yaptığı test. SlashGear'ın aktardığı sonuçlarda uçak modu, tam şarjda yaklaşık 4 dakika, farklı bir ölçümde ise 11 dakika kazandırıyor.

SlashGear ekibi aynı soruyu 2026'da yeniden sınadı. Android bir amiral gemisi telefonu yaklaşık 25 derecelik odada yüzde 1'den yüzde 100'e kadar şarj eden ekip, en hızlı sonucu uçak modunda 1 saat 2 dakika olarak ölçtü. Mobil veri ve kablosuz internet açıkken aynı şarj 1 saat 9 dakika sürdü. Haftalar boyunca tekrarlanan denemelerde fark hep 4 ila 7 dakika arasında kaldı, ortalama kazanç 5 dakika civarındaydı.

Ekip sonucu 'teknik olarak daha hızlı, pratikte anlamsız' diye özetliyor. Üstelik uçak modundaki telefona arama ve mesaj da ulaşmıyor, yani birkaç dakikalık kazanç için telefonla bağlantı tamamen kopuyor.

Şarj süresini uçak modundan çok sıcaklık belirliyor

Sıcak güneş altında yüksek sıcaklık gösteren termometre

SlashGear'ın ilk denemeleri 31 ila 33 derecelik sıcak bir odada yapıldı ve telefon uçak modunda bile belirgin şekilde yavaş şarj oldu, gövde de daha çok ısındı. Denemelerden birinde 1 saat 21 dakika geçmesine rağmen şarjın dolmasına hala yaklaşık 5 dakika vardı. Ekip, ortam sıcaklığının şarj süresini uçak modundan daha fazla etkilediği sonucuna vardı.

Akıllı telefonlar ısındığında bataryayı korumak için şarj hızını kendiliğinden düşürüyor. Şarjı hızlandırmak isteyenler için uçak modundan daha etkili olan, telefonu serin bir yerde, kılıfı ısıyı hapsetmeyecek şekilde ve üreticinin önerdiği şarj aletiyle şarj etmek.

Sıcaklık yalnızca süreyi değil, bataryanın ömrünü de etkiliyor. Batarya teknolojisi üzerine eğitim yayınları hazırlayan Battery University, lityum iyon hücreler için en uygun şarj aralığını 10 ile 30 derece olarak veriyor. Hücreler yüksek sıcaklıkta da iyi çalışıyor ama ısıya uzun süre maruz kalmak ömürlerini kısaltıyor. Pek çok şarj cihazı da 50 derecenin ötesinde şarja hiç izin vermiyor.

Soğuk hava da şarjı yavaşlatıyor. Lityum iyon bataryalar 5 ile 45 derece arasında hızlı şarj edilebiliyor, 5 derecenin altında ise şarj akımının düşürülmesi gerekiyor. Donma noktasının altında şarj edilen bataryanın eksi kutbunda metalik lityum birikiyor, kalıcı hasara yol açan bu birikim dışarıdan fark edilmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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