Telefon Uçak Modundayken Gerçekten Daha Hızlı mı Şarj Oluyor?

SlashGear'ın ilk denemeleri 31 ila 33 derecelik sıcak bir odada yapıldı ve telefon uçak modunda bile belirgin şekilde yavaş şarj oldu, gövde de daha çok ısındı. Denemelerden birinde 1 saat 21 dakika geçmesine rağmen şarjın dolmasına hala yaklaşık 5 dakika vardı. Ekip, ortam sıcaklığının şarj süresini uçak modundan daha fazla etkilediği sonucuna vardı.

Akıllı telefonlar ısındığında bataryayı korumak için şarj hızını kendiliğinden düşürüyor. Şarjı hızlandırmak isteyenler için uçak modundan daha etkili olan, telefonu serin bir yerde, kılıfı ısıyı hapsetmeyecek şekilde ve üreticinin önerdiği şarj aletiyle şarj etmek.

Sıcaklık yalnızca süreyi değil, bataryanın ömrünü de etkiliyor. Batarya teknolojisi üzerine eğitim yayınları hazırlayan Battery University, lityum iyon hücreler için en uygun şarj aralığını 10 ile 30 derece olarak veriyor. Hücreler yüksek sıcaklıkta da iyi çalışıyor ama ısıya uzun süre maruz kalmak ömürlerini kısaltıyor. Pek çok şarj cihazı da 50 derecenin ötesinde şarja hiç izin vermiyor.

Soğuk hava da şarjı yavaşlatıyor. Lityum iyon bataryalar 5 ile 45 derece arasında hızlı şarj edilebiliyor, 5 derecenin altında ise şarj akımının düşürülmesi gerekiyor. Donma noktasının altında şarj edilen bataryanın eksi kutbunda metalik lityum birikiyor, kalıcı hasara yol açan bu birikim dışarıdan fark edilmiyor.