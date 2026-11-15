Telefon Uçak Modundayken Gerçekten Daha Hızlı mı Şarj Oluyor?
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Telefonu uçak moduna alıp şarja takmak, şarjı hızlandırmak için en çok önerilen yöntemlerden biri. Uçak modunda telefon şebeke aramayı bıraktığı için daha az enerji harcıyor ama testlerde tam şarjda kazanılan süre birkaç dakikayı geçmiyor. Şarj süresini asıl uzatan şey ise çoğu zaman telefonun ve odanın sıcaklığı.
Testlerde uçak modunun kazandırdığı süre birkaç dakikayla sınırlı kalıyor
Şarj süresini uçak modundan çok sıcaklık belirliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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