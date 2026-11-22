Televizyondan bilgisayara, kahve makinesinden çamaşır kurutma makinesine kadar pek çok cihaz, bekleme ya da uyku modunda da elektrik harcıyor. Cihaz kapatılmış olsa bile fişi prizde kaldıkça bu tüketim sürüyor.

ABD'de bu kayıp, bir evin elektrik faturasına yılda 100 dolardan fazla ekleyebiliyor.