Elektrik Faturasını Artıran Alışkanlık Belli Oldu: Evden Çıkarken Bu Hata Yapılıyor
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Kapalı görünen ama fişi prizde duran cihazlar, bir evin enerji tüketiminin yüzde 5 ila 10'unu oluşturuyor.
Ankara'daki 260 evde yapılan ölçümler, bekleme tüketiminin ev elektriğinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu gösterdi.
Kullanılmayan cihazların fişini çekmek ve birkaç ayarı değiştirmek bu kaybı azaltıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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