Çamaşır Makinesini Akşam Çalıştıranlar Dikkat: Elektrik Faturasını Kabartan O 5 Saat

Çok zamanlı tarifede elektrik tüketimi gündüz, puant ve gece olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayrılıyor. Her dilimin birim fiyatı farklı. En yüksek ücret ise evlerde tüketimin de zirve yaptığı puant saatlerinde uygulanıyor.

Hangi saatin hangi dilime girdiği sayacın ayarına göre değişiyor. Sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlarda gündüz dilimi 06.00 ile 17.00 arasını kapsıyor. Puant dilimi 17.00'de başlayıp 22.00'ye kadar sürüyor. Gece tarifesi ise 22.00'den sabah 06.00'ya kadar geçerli.

Sayacı güncellenmemiş abonelerde saatler bir saat ileri kayıyor. Ekim ayının son pazarından mart ayının son pazarına kadar uygulanan bu düzende gündüz dilimi 07.00-18.00, puant dilimi 18.00-23.00, gece dilimi ise 23.00-07.00 arasında hesaplanıyor. Yani kış aylarında bu tür bir sayaç kullanan biri için pahalı saatler akşam 6'da başlıyor.

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve elektrikli ısıtıcı gibi yüksek güç çeken cihazları puant saatlerinde çalıştırmak, çok zamanlı tarifedeki hanelerin faturasını belirgin şekilde yukarı çekebiliyor. Bu yüzden bu cihazları çalıştırmadan önce faturadaki tarife bilgisine ve sayacın hangi saat düzenine göre çalıştığına bakmakta fayda var.