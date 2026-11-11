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Çamaşır Makinesini Akşam Çalıştıranlar Dikkat: Elektrik Faturasını Kabartan O 5 Saat

Çamaşır Makinesini Akşam Çalıştıranlar Dikkat: Elektrik Faturasını Kabartan O 5 Saat

Elektrik
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 11:56
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Çamaşır makinesini hangi saatte çalıştırdığınız, ay sonunda gelen elektrik faturasını doğrudan etkileyebiliyor. Ancak bu fark her evde geçerli değil: Saate göre değişen fiyat yalnızca çok zamanlı tarifeyi kullanan aboneleri ilgilendiriyor. Tek zamanlı tarifedeki haneler ise günün her saatinde aynı birim fiyatı ödüyor.

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Çamaşır makinesinin en çok elektrik yaktığı saatler.

Çamaşır makinesinin en çok elektrik yaktığı saatler.

Çok zamanlı tarifede elektrik tüketimi gündüz, puant ve gece olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayrılıyor. Her dilimin birim fiyatı farklı. En yüksek ücret ise evlerde tüketimin de zirve yaptığı puant saatlerinde uygulanıyor.

Hangi saatin hangi dilime girdiği sayacın ayarına göre değişiyor. Sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlarda gündüz dilimi 06.00 ile 17.00 arasını kapsıyor. Puant dilimi 17.00'de başlayıp 22.00'ye kadar sürüyor. Gece tarifesi ise 22.00'den sabah 06.00'ya kadar geçerli.

Sayacı güncellenmemiş abonelerde saatler bir saat ileri kayıyor. Ekim ayının son pazarından mart ayının son pazarına kadar uygulanan bu düzende gündüz dilimi 07.00-18.00, puant dilimi 18.00-23.00, gece dilimi ise 23.00-07.00 arasında hesaplanıyor. Yani kış aylarında bu tür bir sayaç kullanan biri için pahalı saatler akşam 6'da başlıyor.

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve elektrikli ısıtıcı gibi yüksek güç çeken cihazları puant saatlerinde çalıştırmak, çok zamanlı tarifedeki hanelerin faturasını belirgin şekilde yukarı çekebiliyor. Bu yüzden bu cihazları çalıştırmadan önce faturadaki tarife bilgisine ve sayacın hangi saat düzenine göre çalıştığına bakmakta fayda var.

Gece tarifesinin ucuz olması tek başına yetmiyor: Akşam tüketimi yüksek olan evde fatura artabiliyor.

Gece tarifesinin ucuz olması tek başına yetmiyor: Akşam tüketimi yüksek olan evde fatura artabiliyor.

Gece saatlerindeki düşük birim fiyat, çok zamanlı tarifeyi ilk bakışta cazip gösterebiliyor. Ancak bu tercih her hane için tasarruf anlamına gelmiyor. Çalışanların eve döndüğü, yemeğin piştiği, televizyonun ve aydınlatmanın aynı anda kullanıldığı saatler tam da puant dilimine denk geliyor.

Tüketiminin büyük kısmını 17.00 ile 22.00 arasında yapan bir ailenin yalnızca gece fiyatına bakarak çok zamanlı tarifeye geçmesi, toplam faturanın daha yüksek çıkmasına yol açabiliyor. Gece tarifesinden asıl kazançlı çıkanlar, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi cihazları gece saatlerine kaydırabilen ve akşamları fazla elektrik harcamayan haneler oluyor.

Hangi tarifenin daha avantajlı olduğu, evdeki kullanım alışkanlıklarına göre değişiyor. Son birkaç aylık faturayı inceleyip tüketimin hangi saatlerde yoğunlaştığını görmek, doğru tarifeyi seçmenin en sağlıklı yolu olarak öne çıkıyor. Pek çok çamaşır makinesinde bulunan gecikmeli başlatma özelliği de makineyi gece dilimine ayarlamayı kolaylaştırıyor.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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