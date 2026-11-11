Çamaşır Makinesini Akşam Çalıştıranlar Dikkat: Elektrik Faturasını Kabartan O 5 Saat
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Çamaşır makinesini hangi saatte çalıştırdığınız, ay sonunda gelen elektrik faturasını doğrudan etkileyebiliyor. Ancak bu fark her evde geçerli değil: Saate göre değişen fiyat yalnızca çok zamanlı tarifeyi kullanan aboneleri ilgilendiriyor. Tek zamanlı tarifedeki haneler ise günün her saatinde aynı birim fiyatı ödüyor.
Çamaşır makinesinin en çok elektrik yaktığı saatler.
Gece tarifesinin ucuz olması tek başına yetmiyor: Akşam tüketimi yüksek olan evde fatura artabiliyor.
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