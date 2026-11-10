Çamaşır Makinesindeki Üçüncü Bölmenin Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?

Bu ek aşama, çok kirlenmiş kıyafetler ve bakım etiketinde ön yıkama önerilen ürünler için tasarlanıyor. Ön yıkamasız bir program seçildiğinde bu göze deterjan konmaması gerekiyor. Ön yıkamalı programlarda ise toz deterjan hem bu bölmeye hem de ana yıkama bölmesine ekleniyor.

Deterjan kapsülü kullanılacaksa ön yıkamalı program seçilmemesi öneriliyor. Kapsül doğrudan tamburun içine, çamaşırların arasına konuyor.