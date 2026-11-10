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Çamaşır Makinesindeki Üçüncü Bölmenin Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?

Çamaşır Makinesindeki Üçüncü Bölmenin Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 16:20
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Çamaşır makinesinin deterjan çekmecesi genellikle üç bölmeden oluşuyor. Bunlardan biri ana yıkama, biri yumuşatıcı için kullanılırken üçüncüsü ön yıkama deterjanına ayrılıyor. Bölmelerin sırası ise markadan markaya değişebiliyor.

İşte detaylar...

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Üçüncü bölmeye konan deterjan, ana yıkamadan önce yapılan ek bir yıkamada kullanılıyor.

Üçüncü bölmeye konan deterjan, ana yıkamadan önce yapılan ek bir yıkamada kullanılıyor.

Ön yıkama seçildiğinde makine önce su alıyor ve bu bölmedeki deterjanı ekleyerek çamaşırları çalkalıyor. Ardından suyu boşaltıp sıkma yapıyor. Seçilen asıl yıkama programı ancak bundan sonra başlıyor.

Bazı modellerde bu göze deterjan yerine kola da konabiliyor.

Ön yıkama her çamaşır için düşünülmüyor, daha çok ağır kirli kıyafetlerde öneriliyor.

Ön yıkama her çamaşır için düşünülmüyor, daha çok ağır kirli kıyafetlerde öneriliyor.

Bu ek aşama, çok kirlenmiş kıyafetler ve bakım etiketinde ön yıkama önerilen ürünler için tasarlanıyor. Ön yıkamasız bir program seçildiğinde bu göze deterjan konmaması gerekiyor. Ön yıkamalı programlarda ise toz deterjan hem bu bölmeye hem de ana yıkama bölmesine ekleniyor.

Deterjan kapsülü kullanılacaksa ön yıkamalı program seçilmemesi öneriliyor. Kapsül doğrudan tamburun içine, çamaşırların arasına konuyor.

Bölmelerin numarası markaya göre değiştiği için kullanım kılavuzuna bakmak gerekiyor.

Bölmelerin numarası markaya göre değiştiği için kullanım kılavuzuna bakmak gerekiyor.

Bazı Beko modellerinde 1 numaralı göz ön yıkama, 2 numaralı göz ana yıkama, 3 numaralı göz yumuşatıcı için ayrılıyor. Bazı Samsung modellerinde ise 1 numara ana yıkama, 2 numara yumuşatıcı, 3 numara ön yıkama bölmesi. Yumuşatıcı gözünde MAX çizgisinin üzerine çıkılmaması gerekiyor.

Tablet deterjanlarda da markalar ayrışıyor. Samsung tablet ve kapsülleri çekmeceye koymayı önermiyor ve tamburun içine konmasını söylüyor; Beko'da ise tablet deterjan ana yıkama gözüne ya da doğrudan tambura konabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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