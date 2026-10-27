Sıvı mı Toz Deterjan mı Kullanmalı? Çamaşırları En İyi Temizleyen Deterjan Hangisi?
Beyaz tişörtlerin zamanla grileşmesi, siyah kıyafetlerde kalan deterjan izleri veya defalarca yıkanmasına rağmen çıkmayan lekeler… Bütün bunların nedeni bazen kullandığımız deterjanla ilgili olabiliyor. Kimimiz yıllardır toz deterjandan vazgeçmezken kimimiz sıvı deterjanın çamaşırları daha iyi temizlediğini düşünüyor. Peki ikisi arasında gerçekten fark var mı? İngiltere merkezli tüketici kuruluşu Which, 30 farklı çamaşır yıkama ürününü laboratuvarda karşılaştırdı. Sonuçlar, leke çıkarma ve beyazlığı korumada toz deterjanların, renkli kıyafetlerin bakımında ise sıvı deterjanların farklı avantajlara sahip olduğunu gösterdi. İşte deterjan seçerken bilmeniz gerekenler…
Laboratuvarda 30 ürün ve 17 farklı leke türü incelendi
Toz deterjanlar beyaz çamaşırlarda daha başarılı sonuç verdi
Renkli kıyafetlerin canlılığını korumak için sıvı deterjanlar avantajlı olabilir
Çamur lekesinde toz, yağ lekesinde sıvı deterjan daha etkili olabilir
Düşük sıcaklıkta yıkama yapıyorsanız deterjanın türüne dikkat edin
Fazla deterjan kullanmak çamaşırları daha iyi temizlemiyor
Peki çamaşırları en iyi temizleyen deterjan hangisi?
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