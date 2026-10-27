Sıvı mı Toz Deterjan mı Kullanmalı? Çamaşırları En İyi Temizleyen Deterjan Hangisi?

İngiltere’nin bağımsız tüketici araştırma kuruluşlarından Which?, Mayıs 2026’da gerçekleştirdiği testlerin sonuçlarını eylül ayında yayımladı. Çalışmada Ariel, Persil ve Ecover gibi markaların toz, sıvı ve kapsül deterjanlarının yanı sıra farklı çamaşır yıkama ürünleri de incelendi. Ürünlerin yalnızca lekeleri ne kadar iyi çıkardığına değil, beyaz kıyafetlerin görünümünü ve renkli kumaşların canlılığını nasıl etkilediğine de bakıldı.

Testlerde kahve, çay, çikolata, kırmızı şarap, domates püresi, yağ, çimen ve çamur gibi günlük hayatta sık karşılaşılan 17 farklı leke kullanıldı. Araştırmacılar deterjanların performansını ölçmek için kumaşlardaki lekeleri yıkama öncesinde ve sonrasında özel cihazlarla karşılaştırdı. Renkli kumaşların nasıl etkilendiğini görmek içinse yıkama işlemleri tekrarlandı. Böylece deterjanların yalnızca ilk kullanımda değil, zaman içinde kıyafetlere nasıl etki ettiği de değerlendirildi.