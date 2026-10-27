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Sıvı mı Toz Deterjan mı Kullanmalı? Çamaşırları En İyi Temizleyen Deterjan Hangisi?

Sıvı mı Toz Deterjan mı Kullanmalı? Çamaşırları En İyi Temizleyen Deterjan Hangisi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 10:35
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Beyaz tişörtlerin zamanla grileşmesi, siyah kıyafetlerde kalan deterjan izleri veya defalarca yıkanmasına rağmen çıkmayan lekeler… Bütün bunların nedeni bazen kullandığımız deterjanla ilgili olabiliyor. Kimimiz yıllardır toz deterjandan vazgeçmezken kimimiz sıvı deterjanın çamaşırları daha iyi temizlediğini düşünüyor. Peki ikisi arasında gerçekten fark var mı? İngiltere merkezli tüketici kuruluşu Which, 30 farklı çamaşır yıkama ürününü laboratuvarda karşılaştırdı. Sonuçlar, leke çıkarma ve beyazlığı korumada toz deterjanların, renkli kıyafetlerin bakımında ise sıvı deterjanların farklı avantajlara sahip olduğunu gösterdi. İşte deterjan seçerken bilmeniz gerekenler…

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Laboratuvarda 30 ürün ve 17 farklı leke türü incelendi

Laboratuvarda 30 ürün ve 17 farklı leke türü incelendi

İngiltere’nin bağımsız tüketici araştırma kuruluşlarından Which?, Mayıs 2026’da gerçekleştirdiği testlerin sonuçlarını eylül ayında yayımladı. Çalışmada Ariel, Persil ve Ecover gibi markaların toz, sıvı ve kapsül deterjanlarının yanı sıra farklı çamaşır yıkama ürünleri de incelendi. Ürünlerin yalnızca lekeleri ne kadar iyi çıkardığına değil, beyaz kıyafetlerin görünümünü ve renkli kumaşların canlılığını nasıl etkilediğine de bakıldı.

Testlerde kahve, çay, çikolata, kırmızı şarap, domates püresi, yağ, çimen ve çamur gibi günlük hayatta sık karşılaşılan 17 farklı leke kullanıldı. Araştırmacılar deterjanların performansını ölçmek için kumaşlardaki lekeleri yıkama öncesinde ve sonrasında özel cihazlarla karşılaştırdı. Renkli kumaşların nasıl etkilendiğini görmek içinse yıkama işlemleri tekrarlandı. Böylece deterjanların yalnızca ilk kullanımda değil, zaman içinde kıyafetlere nasıl etki ettiği de değerlendirildi.

Toz deterjanlar beyaz çamaşırlarda daha başarılı sonuç verdi

Toz deterjanlar beyaz çamaşırlarda daha başarılı sonuç verdi

Beyaz gömleklerinizin veya tişörtlerinizin birkaç yıkamanın ardından eskisi kadar parlak görünmediğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedenlerinden biri, kumaşlarda biriken kir ve lekelerin yeterince temizlenmemesi. Which?’in laboratuvar testlerinde toz deterjanlar, beyazlığı koruma ve lekeleri çıkarma konusunda genel olarak sıvı deterjanlardan daha başarılı sonuç verdi.

Kuruluşun bilimsel danışmanı Dr. Neal Rimmer, bu farkın deterjanların içeriğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Pek çok toz deterjan, oksijen bazlı ağartıcı bileşenler içeriyor. Bu maddeler suyla temas ettiklerinde etkinleşerek özellikle çay, kahve ve şarap gibi renk veren lekelerin parçalanmasına yardımcı olabiliyor. Bu nedenle beyaz çamaşırların temizliğinde toz deterjanlar avantaj sağlayabiliyor.

Ancak her toz deterjanın içeriği aynı değil. Ürünün ağartıcı içerip içermediği, kullanılan miktar ve yıkama sıcaklığı sonucu değiştirebiliyor. Özellikle renkli veya hassas kumaşlarda ağartıcı bileşenler nedeniyle istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabileceği için ambalaj bilgilerini kontrol etmek gerekiyor.

Renkli kıyafetlerin canlılığını korumak için sıvı deterjanlar avantajlı olabilir

Renkli kıyafetlerin canlılığını korumak için sıvı deterjanlar avantajlı olabilir

Yeni aldığınız koyu renkli bir kıyafetin birkaç yıkamanın ardından solmaya başlaması oldukça can sıkıcı. Özellikle siyah pantolonlar, renkli tişörtler ve desenli giysiler söz konusu olduğunda temizliğin yanında kumaşın rengini korumak da önem kazanıyor. Which?’in araştırmasında sıvı deterjanlar, renkli kumaşların bakımında toz deterjanlara göre daha iyi sonuçlar verdi.

Bunun temel nedenlerinden biri, sıvı deterjanların çoğunlukla oksijen bazlı ağartıcı içermemesi. Araştırmacılar, test edilen toz deterjanların renkli kumaşlarda bir miktar solmaya neden olduğunu, sıvı ürünlerin ise genellikle renkleri daha iyi koruduğunu belirtti. Elbette bu sonuç, sıvı deterjan kullanılan hiçbir kıyafetin solmayacağı anlamına gelmiyor.

Kumaşın boyası, suyun sıcaklığı ve seçilen yıkama programı da renklerin korunmasında önemli. Özellikle koyu ve canlı renkli kıyafetleri ters çevirerek yıkamak, bakım etiketine uygun programı seçmek ve gereğinden fazla deterjan kullanmamak faydalı olabilir.

Çamur lekesinde toz, yağ lekesinde sıvı deterjan daha etkili olabilir

Çamur lekesinde toz, yağ lekesinde sıvı deterjan daha etkili olabilir

Çamaşır deterjanları arasındaki fark yalnızca beyaz ve renkli kıyafetlerle sınırlı değil. Örneğin çocukların oyun oynarken kirlettiği pantolonlarla yemek yaparken üzerine yağ sıçrayan bir tişörtün temizlenme ihtiyacı birbirinden farklı. Bu nedenle deterjan seçerken lekenin nasıl oluştuğunu da düşünmek gerekiyor.

American Cleaning Institute’un açıklamasına göre toz deterjanlar, özellikle çamur, kil ve kumaşa yerleşmiş toprak lekelerinde avantaj sağlayabiliyor. Sıvı deterjanlar ise yemek yağı, vücut yağı ve benzeri lekelerde etkili olabiliyor. Üstelik sıvı deterjanların doğrudan lekenin üzerine uygulanabilmesi, yıkama öncesinde yapılan işlemleri kolaylaştırıyor.

Bununla birlikte her lekenin yalnızca tek bir deterjan türüyle çıkarılabileceğini düşünmemek gerekiyor. Deterjanın içerdiği enzimler, yüzey aktif maddeler ve diğer temizleyici bileşenler de sonucu etkiliyor. Örneğin çamur lekesini temizlemek için önce kurumasını beklemek ve ardından fazla toprağı fırçalayarak uzaklaştırmak, yıkama öncesinde uygulanabilecek yöntemlerden biri.

Düşük sıcaklıkta yıkama yapıyorsanız deterjanın türüne dikkat edin

Düşük sıcaklıkta yıkama yapıyorsanız deterjanın türüne dikkat edin

Elektrik tüketimini azaltmak veya kıyafetlerin yıpranmasını önlemek için düşük sıcaklıktaki programları kullanmak oldukça yaygın. Ancak özellikle kısa programlarda toz deterjanın tamamen çözünmemesi mümkün. Bu durum, yıkama sonrasında kıyafetlerin üzerinde beyaz izler görülmesine veya makine içinde kalıntı birikmesine neden olabiliyor.

Sıvı deterjanlar ise suda daha kolay dağıldığı için düşük sıcaklıkta yıkamalarda pratik bir kullanım sağlıyor. Whirlpool’un yayımladığı deterjan karşılaştırmasında da sıvı ürünlerin soğuk suda çözünme konusunda avantajlı olduğu belirtiliyor. Yine de sıvı deterjanların hiçbir koşulda kalıntı bırakmadığını söylemek doğru değil. Özellikle fazla ürün kullanıldığında deterjanın durulanması zorlaşabiliyor.

Ayrıca bütün toz deterjanları yüksek sıcaklıkta kullanmak gerekmiyor. Günümüzde düşük sıcaklıklar için geliştirilmiş toz deterjanlar da bulunuyor. En doğru seçim için hem deterjanın ambalajındaki önerileri hem de kıyafetin bakım etiketini dikkate almak önemli.

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Fazla deterjan kullanmak çamaşırları daha iyi temizlemiyor

Fazla deterjan kullanmak çamaşırları daha iyi temizlemiyor

Çamaşırlar çok kirli olduğunda makineye normalden fazla deterjan koymak cazip gelebiliyor. Ancak daha fazla ürün kullanmak her zaman daha temiz çamaşırlar elde edeceğimiz anlamına gelmiyor. Aksine gereğinden fazla deterjan, makinede aşırı köpük oluşmasına ve ürünün kumaşlardan yeterince durulanamamasına yol açabiliyor.

American Cleaning Institute, hem fazla hem de yetersiz deterjan kullanımının temizlik performansını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Doğru miktar ise çamaşırların kirlilik düzeyine, makinenin kapasitesine, suyun sertliğine ve kullanılan ürünün yoğunluğuna göre değişebiliyor. Bu nedenle her yıkamada aynı miktarı göz kararı eklemek yerine üreticinin dozaj tablosuna bakmak daha doğru.

Özellikle konsantre deterjanlarda küçük miktarlar bile yeterli olabiliyor. Çamaşırları gereğinden fazla ürünle yıkamak hem daha fazla harcama yapmamıza hem de kıyafetlerde istenmeyen kalıntılarla karşılaşmamıza neden olabilir.

Peki çamaşırları en iyi temizleyen deterjan hangisi?

Peki çamaşırları en iyi temizleyen deterjan hangisi?

Which?‘in sonuçlarına göre toz deterjanlar genel leke çıkarma ve beyazlığı koruma konusunda daha başarılı olurken sıvı deterjanlar renkli kumaşların bakımında avantaj sağlıyor. Ancak başka laboratuvar testlerinde ürünler arasında farklı sonuçlar da görülebiliyor. Örneğin Consumer Reports’un 2026 karşılaştırmasında en yüksek puanlı bazı sıvı deterjanlar genel temizlik performansıyla başarılı bulunurken toz ürünlerin özellikle kan lekelerini çıkarmada etkili olduğu görüldü.

Bu nedenle yalnızca deterjanın sıvı veya toz olmasına bakarak bütün ürünler için kesin bir sıralama yapmak mümkün değil. Beyaz çamaşırları sık yıkayanlar için uygun içerikli bir toz deterjan iyi bir tercih olabilirken günlük renkli kıyafetlerde sıvı deterjan kullanmak daha avantajlı olabilir. Ancak sonucu değiştiren en önemli ayrıntılardan biri de ürünün formülü.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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