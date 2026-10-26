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İnsanlara En Çekici Gelen Tırnak Uzunluğu ve Rengi Belli Oldu

İnsanlara En Çekici Gelen Tırnak Uzunluğu ve Rengi Belli Oldu

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 20:01
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Tırnak deyip geçmeyin, tırnaklar sadece bakımın değil, başkalarının bizi nasıl gördüğünün de bir parçası olabilir. Evet, yanlış okumadınız. Çekici görünüp görünmediğinizi belirleyen en önemli kriterlerden biri, tırnaklarınız. 

EvoS Journal'da yayımlanan yeni bir araştırma, tırnak uzunluğu ve oje renginin insanların çekicilik algısını etkileyebildiğini gösterdi. 

Peki katılımcılar en çok hangi tırnak uzunluğunu ve oje rengini beğendi?

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Katılımcılar en çok orta uzunluktaki tırnakları ve beyaz ojeyi beğendi

Katılımcılar en çok orta uzunluktaki tırnakları ve beyaz ojeyi beğendi

Çalışmayı Bucknell Üniversitesi'nden Sara DeMichele ve psikoloji profesörü T. Joel Wade yürüttü. Araştırmaya yaş ortalaması 30 olan 342 yetişkin katıldı.

Katılımcılara ten rengi ve el şekli birebir aynı olan, sadece tırnakları değişen el çizimleri gösterildi. İlk aşamada kısa, orta ve uzun tırnaklar; ikinci aşamada ise kırmızı, beyaz, siyah ve mavi ojeler değerlendirildi. Katılımcılar her görsele 0 ile 7 arasında çekicilik, sevimlilik, cinsel çekicilik ve partner olarak tercih edilme puanı verdi.

Kazanan orta boy tırnaklar oldu

Kazanan orta boy tırnaklar oldu

Orta uzunluktaki tırnaklar her kategoride en yüksek puanı aldı. Fiziksel çekicilikte orta boy tırnaklar 7 üzerinden ortalama 5,1 puan alırken, kısa tırnaklar 3,2 puanda kaldı. Uzun tırnaklar ise 2,5 puanla tüm kategorilerde sonuncu oldu.

Araştırmacılara göre orta boy tırnaklar, bakımlı görünüm ile günlük hayattaki kullanışlılık arasında bir denge kuruyor. Çok uzun tırnaklar abartılı ya da kullanışsız, çok kısa tırnaklar ise bakımsız algılanabiliyor.

Kırmızı değil, beyaz oje öne çıktı

Kırmızı değil, beyaz oje öne çıktı

Renklerde sürpriz bir sonuç çıktı. Beyaz oje 4,6 puanla en çekici bulunan renk oldu. Kırmızı 3,8 puanla ikinci sırada yer alırken mavi 2,5, siyah ise 2,3 puan aldı. Araştırmacılar beyaz ojenin temizlik ve sadelik çağrışımı nedeniyle beğenilmiş olabileceğini düşünüyor.

DeMichele, kırmızının çekicilikle sık ilişkilendirildiğini, bu yüzden düşük puan almasının ekibi şaşırttığını söyledi. Heteroseksüel katılımcılar beyaz ojeyi, heteroseksüel olmayan katılımcılar ise siyah ojeyi daha çok beğendi.

Sonuçlar evrensel bir kural değil

Sonuçlar evrensel bir kural değil

Araştırmacılar, bulguların hangi tırnağın kesin olarak daha güzel olduğunu göstermediğinin altını çiziyor. Katılımcıların büyük kısmı Batılı ve beyazdı, değerlendirmeler gerçek eller yerine çizimlerle yapıldı. Tırnak şekli, desen ve nail art gibi detaylar ise incelenmedi.

DeMichele'nin yüksek lisans tezindeki henüz yayımlanmamış ön bulgular ise kısa ve orta boy tırnakların, onları taşıyan kişilerin özgüveniyle de ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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