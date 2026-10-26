İnsanlara En Çekici Gelen Tırnak Uzunluğu ve Rengi Belli Oldu

Tırnak deyip geçmeyin, tırnaklar sadece bakımın değil, başkalarının bizi nasıl gördüğünün de bir parçası olabilir. Evet, yanlış okumadınız. Çekici görünüp görünmediğinizi belirleyen en önemli kriterlerden biri, tırnaklarınız.

EvoS Journal'da yayımlanan yeni bir araştırma, tırnak uzunluğu ve oje renginin insanların çekicilik algısını etkileyebildiğini gösterdi.

Peki katılımcılar en çok hangi tırnak uzunluğunu ve oje rengini beğendi?

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