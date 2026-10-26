İnsanlara En Çekici Gelen Tırnak Uzunluğu ve Rengi Belli Oldu
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Tırnak deyip geçmeyin, tırnaklar sadece bakımın değil, başkalarının bizi nasıl gördüğünün de bir parçası olabilir. Evet, yanlış okumadınız. Çekici görünüp görünmediğinizi belirleyen en önemli kriterlerden biri, tırnaklarınız.
EvoS Journal'da yayımlanan yeni bir araştırma, tırnak uzunluğu ve oje renginin insanların çekicilik algısını etkileyebildiğini gösterdi.
Peki katılımcılar en çok hangi tırnak uzunluğunu ve oje rengini beğendi?
Katılımcılar en çok orta uzunluktaki tırnakları ve beyaz ojeyi beğendi
Kazanan orta boy tırnaklar oldu
Kırmızı değil, beyaz oje öne çıktı
Sonuçlar evrensel bir kural değil
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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