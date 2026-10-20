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Bilime Göre Daha Çekici Görünmeyi Sağlayan 5 Basit Davranış

Bilime Göre Daha Çekici Görünmeyi Sağlayan 5 Basit Davranış

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 15:59
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Daha çekici görünmek için illa dış görünüşte büyük değişiklikler yapmak gerekmiyor. Bilişsel sinirbilimci Dr. Christian Jarrett'a göre ilk izlenimde görünüş öne çıksa da insanlar birbirini tanıdıkça kişilik ve aradaki uyum çok daha önemli hale geliyor. Yani, çekiciliğinizi artırmak için yapabileceğiniz bazı güzel davranışlar da var.

İşte araştırmalara dayanan, çekiciliği artıran 5 basit davranış.

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Biraz daha dışa dönük davranın

Biraz daha dışa dönük davranın

Araştırmalar, ilk tanışmada dışa dönük insanların daha çekici bulunduğunu gösteriyor. Çünkü daha enerjik görünüyor, daha sık gülümsüyor ve daha neşeli, özgüvenli bir ses tonuyla konuşuyorlar.

İçe dönükseniz de endişelenmeyin: Bunlar biraz çabayla herkesin yapabileceği şeyler. Üstelik araştırmalar, içe dönüklerin dışa dönük davranmaktan sandıklarından çok daha fazla keyif aldığını gösteriyor.

Karşınızdakiyle gerçekten ilgilenin

Karşınızdakiyle gerçekten ilgilenin

Tom Cruise'un hayranları, onunla konuşurken sanki aklında başka hiçbir şey yokmuş gibi hissettiklerini anlatıyor. Sunucu Stephen Colbert da Taylor Swift'in, o dönem 14 yaşında olan kızıyla tanıştığında ne kadar ilgili davrandığını övmüştü.

Araştırmalar da bunu destekliyor: Sohbette ilgili görünen ve ek sorular soran insanlar daha sevimli bulunuyor. Yani karşınızdakine gerçek bir merakla yaklaşmak, çekiciliğinizi artırmanın en kolay yollarından biri.

İyilik yapmaktan çekinmeyin

İyilik yapmaktan çekinmeyin

Araştırmalarda tekrar tekrar ortaya çıkan bir bulgu var: Nazik ve yardımsever insanlar daha çekici bulunuyor. 37 kültürde yapılan bir çalışmada nezaket, partnerde en çok aranan özelliklerden biri çıktı.

Hatta aynı yüz, sahibinin nazik biri olduğu söylendiğinde fiziksel olarak da daha çekici bulunuyor. Cömert ve yardımsever olmak, başkalarını da düşünmek bu yüzden işe yarıyor.

Kendinizi fazla ciddiye almayın

Kendinizi fazla ciddiye almayın

Partnerde iyi bir mizah anlayışı aramak artık bir klişe, ama bilim de bunu doğruluyor. Hızlı flört (speed dating) çalışmalarında esprili insanlar daha çekici bulunuyor.

Yine de komik olmak için fazla çabalamak ters tepebilir. Jarrett'a göre asıl ders biraz rahatlamak, olayların komik tarafını görebilmek ve kendinizi fazla ciddiye almamak. Bir teoriye göre mizah, yaratıcılığın ve zekânın da bir işareti.

Yaratıcı yönünüzü gösterin

Yaratıcı yönünüzü gösterin

Yaratıcılık da çekiciliği artıran özellikler arasında. Şairlerin ve sanatçıların hayatları boyunca ortalamadan daha fazla partneri olduğunu gösteren araştırmalar var.

Daha ikna edici bir deneyde ise aynı yüzler, sahibinin daha yaratıcı bir hikâye yazdığı söylendiğinde daha çekici bulundu. Kısacası bir şiir paylaşmak bile işe yarayabilir!

Görünüş ilk adımı attırabilir, ama insanları yanınızda tutan şey davranışlarınız.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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