Bilime Göre Daha Çekici Görünmeyi Sağlayan 5 Basit Davranış
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Daha çekici görünmek için illa dış görünüşte büyük değişiklikler yapmak gerekmiyor. Bilişsel sinirbilimci Dr. Christian Jarrett'a göre ilk izlenimde görünüş öne çıksa da insanlar birbirini tanıdıkça kişilik ve aradaki uyum çok daha önemli hale geliyor. Yani, çekiciliğinizi artırmak için yapabileceğiniz bazı güzel davranışlar da var.
İşte araştırmalara dayanan, çekiciliği artıran 5 basit davranış.
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Biraz daha dışa dönük davranın
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Karşınızdakiyle gerçekten ilgilenin
İyilik yapmaktan çekinmeyin
Kendinizi fazla ciddiye almayın
Yaratıcı yönünüzü gösterin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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