Bilime Göre Daha Çekici Görünmeyi Sağlayan 5 Basit Davranış

Araştırmalar, ilk tanışmada dışa dönük insanların daha çekici bulunduğunu gösteriyor. Çünkü daha enerjik görünüyor, daha sık gülümsüyor ve daha neşeli, özgüvenli bir ses tonuyla konuşuyorlar.

İçe dönükseniz de endişelenmeyin: Bunlar biraz çabayla herkesin yapabileceği şeyler. Üstelik araştırmalar, içe dönüklerin dışa dönük davranmaktan sandıklarından çok daha fazla keyif aldığını gösteriyor.