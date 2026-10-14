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Bir Gülümsemeyi Çekici Yapan 3 Detayı Bilim Açıkladı

Bir Gülümsemeyi Çekici Yapan 3 Detayı Bilim Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 09:00
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Bazı insanlar dümdüz dururken bile çekicidir. Fakat bazıları, gülümsediklerinde daha fazla çekici olurlar. Peki bir gülümsemeyi çekici yapan özellikler nelerdir?

Bilim insanları, bir gülümsemenin çekici bulunma ihtimalini artıran yüz, dudak ve diş özelliklerini belirledi. Araştırmacılar yaklaşık 500 genç yetişkinin gülüşünü tek tek kaydedip ölçtü. Sonuçlar, diş ve estetik tedavilerin kişiye özel planlanmasına yardımcı olabilir.

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Gülümseme bir pozdan çok bir hareket

Gülümseme bir pozdan çok bir hareket

Gülümseme mutluluğun evrensel ifadesi ama yüzdeki görünümü etnik gruplara göre değişiyor. Araştırmacılara göre bu konudaki önceki çalışmalar çoğunlukla beyaz popülasyonlara odaklanmıştı. Bu kez yaş ortalaması 21 olan yaklaşık 500 Vietnamlı genç incelendi.

Katılımcılar iki kez kaydedildi: bir kez dudaklar dinlenme halindeyken, bir kez de doğal şekilde gülümserken. Bilim insanlarına göre gülümseme sabit bir yapı değil, bir hareket. Dokuların nasıl hareket ettiği, hangi dişlerin ve ne kadar diş etinin görüneceğini belirliyor.

Öne çıkan 3 özellik

Öne çıkan 3 özellik

Araştırmacılar gülüşün 8 özelliğini ve 9 ayrı yüz ve ağız ölçümünü inceledi. Sonuçta 3 özellik, gülüşle ilgili birçok değerlendirmeyle güçlü bağlantı gösterdi:

  • Ön gülümseme çizgisi: Gülümserken üst ön dişlerin alt kenarları boyunca uzanan hayali kıvrım.

  • Gülümseme kavisi: Üst dişlerin uçlarının alt dudağa göre çizdiği eğri.

  • Üst dudak eğriliği: Gülerken üst dudağın yukarı ya da aşağı kıvrılma şekli.

Ekip ayrıca ağız köşeleriyle arka dişler arasında kalan üçgen boşluğu, yani bukkal koridoru da ölçtü.

Simetrinin sırrı üst dudakta

Simetrinin sırrı üst dudakta

Hastaların ve hekimlerin içgüdüsel olarak önem verdiği gülüş simetrisinin, gülümseme sırasındaki üst dudak uzunluğuyla anlamlı bir ilişkisi olduğu görüldü. Bu tür bağlantılar ortodontistler ve cerrahlar için yol gösterici.

Bulgular, dişlerin konumunu değiştirmenin gülüşün genel karakterini de belirgin şekilde değiştirebileceği yönündeki klinik sezgiyi destekliyor. Araştırmacılar çalışmanın, kişiye özel estetik tedavi planlamasına katkı sağlayabileceğini söylüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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