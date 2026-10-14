Bir Gülümsemeyi Çekici Yapan 3 Detayı Bilim Açıkladı
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Bazı insanlar dümdüz dururken bile çekicidir. Fakat bazıları, gülümsediklerinde daha fazla çekici olurlar. Peki bir gülümsemeyi çekici yapan özellikler nelerdir?
Bilim insanları, bir gülümsemenin çekici bulunma ihtimalini artıran yüz, dudak ve diş özelliklerini belirledi. Araştırmacılar yaklaşık 500 genç yetişkinin gülüşünü tek tek kaydedip ölçtü. Sonuçlar, diş ve estetik tedavilerin kişiye özel planlanmasına yardımcı olabilir.
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Gülümseme bir pozdan çok bir hareket
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Öne çıkan 3 özellik
Simetrinin sırrı üst dudakta
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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