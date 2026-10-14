Bir Gülümsemeyi Çekici Yapan 3 Detayı Bilim Açıkladı

Gülümseme mutluluğun evrensel ifadesi ama yüzdeki görünümü etnik gruplara göre değişiyor. Araştırmacılara göre bu konudaki önceki çalışmalar çoğunlukla beyaz popülasyonlara odaklanmıştı. Bu kez yaş ortalaması 21 olan yaklaşık 500 Vietnamlı genç incelendi.

Katılımcılar iki kez kaydedildi: bir kez dudaklar dinlenme halindeyken, bir kez de doğal şekilde gülümserken. Bilim insanlarına göre gülümseme sabit bir yapı değil, bir hareket. Dokuların nasıl hareket ettiği, hangi dişlerin ve ne kadar diş etinin görüneceğini belirliyor.