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Bakışlarıyla Flört Eden İnsanların Daha Çekici Görünmesini Sağlayan 3 Psikolojik Özellik

Bakışlarıyla Flört Eden İnsanların Daha Çekici Görünmesini Sağlayan 3 Psikolojik Özellik

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 16:05
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Birinden hoşlanıldığında bunu belli etmek için her zaman kelimelere ihtiyaç olmayabiliyor. Özellikle doğru zamanda kurulan göz teması, karşı tarafa ilgi sinyali vermenin en etkili yollarından biri olabiliyor. Peki, bakışlarıyla flört eden insanları daha çekici gösteren şey tam olarak ne? Psikolojiye göre bunun arkasında birkaç dikkat çekici neden bulunuyor.

Kaynak: https://www.yourtango.com/love/people...
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Birinden hoşlanıldığında bunu belli etmenin en etkili yollarından biri bazen tek kelime etmeden göz teması kurmak olabiliyor.

Birinden hoşlanıldığında bunu belli etmenin en etkili yollarından biri bazen tek kelime etmeden göz teması kurmak olabiliyor.

Özellikle sosyal ortamlarda birkaç kez göz göze gelmek, karşı tarafa ilgiyi belli etmenin en sessiz yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Psikoloji alanındaki değerlendirmelere göre göz teması yalnızca flört sırasında ilgi göstermek için kullanılmıyor. Aynı zamanda karşı tarafın kendisini daha rahat hissetmesine, karşılıklı bir açıklık oluşmasına ve iletişimin başlamasına yardımcı olabiliyor.

Peki bakışlarıyla flört eden insanların karşı tarafta daha çekici bir izlenim bırakmasını sağlayan özellikler neler?

Peki bakışlarıyla flört eden insanların karşı tarafta daha çekici bir izlenim bırakmasını sağlayan özellikler neler?

1. İlgilerini Belli Etmekten Çekinmiyorlar

Bir yabancının yanına gidip sohbet başlatmak, özellikle romantik bir ilgi söz konusu olduğunda kolay olmayabiliyor. Karşı tarafın nasıl tepki vereceğini bilememek, insanların ilk adımı atmaktan çekinmesine neden olabiliyor.

Psikolog Marisa T. Cohen'e göre göz teması, bir kişinin karşısındaki insanla ilgilendiğini ve iletişime açık olabileceğini gösteren önemli sosyal işaretlerden biri.

Bu nedenle birkaç kez göz göze gelmek, karşı tarafa dolaylı olarak “Ben de seninle konuşmaya açığım” mesajı verebiliyor. Böylece ilk adımı atacak kişi açısından belirsizlik bir miktar azalıyor.

2. Karşılıklı Bir Açıklık Hissi Oluşturuyorlar

Flörtün en zor taraflarından biri reddedilme ihtimali. Henüz tanınmayan birinin yanına gidip konuşmak, iki taraf için de belirli ölçüde savunmasızlık gerektirebiliyor.

Göz temasının karşılık bulması ise bu mesafeyi azaltabiliyor. Cohen'e göre karşılıklı göz teması, iki kişinin de bir miktar gardını indirdiğini ve iletişime daha açık hale geldiğini gösterebiliyor.

Bu nedenle bakışlarla flört etmek yalnızca “Senden hoşlanıyorum” mesajı vermekle kalmıyor. Aynı zamanda karşı tarafa iletişim kurmak konusunda daha güvenli bir alan da sağlayabiliyor.

3. İletişimi Daha Güçlü Hale Getiriyorlar

Göz teması, insanlar henüz konuşmaya başlamadan önce bile iletişim kurmanın yollarından biri. Çünkü bakış sırasında ortaya çıkan mimikler ve beden dili, karşı tarafın verdiği tepki hakkında önemli ipuçları sağlayabiliyor.

Cohen'e göre göz temasını sürdürmek, karşıdaki kişinin yüz ifadelerini ve genel beden dilini daha kolay okumaya yardımcı olabiliyor. Böylece iki kişi arasındaki iletişim yalnızca sözcüklerden ibaret olmaktan çıkıyor.

Bu nedenle bakışlarla flört etmek, yalnızca basit bir flört taktiği olarak görülmeyebilir. Göz teması; ilgi göstermek, karşılıklı güven oluşturmak ve iletişimin önünü açmak açısından güçlü bir sosyal sinyal olabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Göz temasının dozunu kaçırmamak gerekiyor. Kısa ve karşılıklı bakışlar flörtöz ve davetkâr algılanabilirken, uzun süre gözünü ayırmadan bakmak aynı etkiyi yaratmayabiliyor. Flörtöz bir bakışla rahatsız edici bir bakış arasındaki çizgi bazen oldukça ince olabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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