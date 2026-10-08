Bakışlarıyla Flört Eden İnsanların Daha Çekici Görünmesini Sağlayan 3 Psikolojik Özellik
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Kaynak: https://www.yourtango.com/love/people...
Birinden hoşlanıldığında bunu belli etmek için her zaman kelimelere ihtiyaç olmayabiliyor. Özellikle doğru zamanda kurulan göz teması, karşı tarafa ilgi sinyali vermenin en etkili yollarından biri olabiliyor. Peki, bakışlarıyla flört eden insanları daha çekici gösteren şey tam olarak ne? Psikolojiye göre bunun arkasında birkaç dikkat çekici neden bulunuyor.
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Birinden hoşlanıldığında bunu belli etmenin en etkili yollarından biri bazen tek kelime etmeden göz teması kurmak olabiliyor.
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Peki bakışlarıyla flört eden insanların karşı tarafta daha çekici bir izlenim bırakmasını sağlayan özellikler neler?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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