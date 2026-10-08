Görenler Süs Bitkisi Sanıyor: Tek Tek Elle Toplanan Bu Çiçek Yemeklere Kırmızı Rengini Veriyor
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Bizde balkonlarda ve parklarda süs bitkisi olarak yetişen horozibiği çiçeği, Hindistan'ın Keşmir bölgesinde mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yerel halkın 'Mawal' adını verdiği kadife dokulu kırmızı çiçek, her ekim ayında tarlalardan tek tek elle toplanıyor. Güneşte kurutulan çiçekler, bölgenin meşhur ziyafet sofralarındaki et yemeklerine o koyu kırmızı rengi veriyor. Bir dönem neredeyse unutulan bu gelenek, yapay gıda boyalarına duyulan kaygıyla yeniden canlanıyor.
Kaynak: Greater Kashmir
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Çiçekler ekim ayında toplanmazsa rengini kaybediyor
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Keşmir'in meşhur kırmızı soslu et yemeği rengini bu çiçekten alıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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