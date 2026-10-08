Görenler Süs Bitkisi Sanıyor: Tek Tek Elle Toplanan Bu Çiçek Yemeklere Kırmızı Rengini Veriyor

Keşmir'de düğünlerde ve bayramlarda kurulan, onlarca çeşit yemekten oluşan geleneksel ziyafet sofrası 'Wazwan' olarak biliniyor. Bu sofranın en tanınan yemeklerinden biri de koyu kırmızı soslu kuzu eti yemeği rogan josh. Yemeğe o tok kırmızı rengi veren şey ise çoğu zaman sanıldığı gibi biber değil, kurutulmuş horozibiği çiçeği.

Srinagar'ın eski şehir bölgesinde kuşaklardır aşçılık yapan bir aileden gelen usta aşçı Ghulam Hassan Waza, eskiden kimyasal renklendiricilerin olmadığını, renk için yalnızca bu çiçeğin kullanıldığını hatırlatıyor. Bir catering işletmesinde çalışan aşçı Bilal Ahmad da çiçeğin yemeğe toprağı andıran bir koku, derin bir kırmızılık ve hafif bir tat kattığını söylüyor.

Çiçeğin yeniden gündeme gelmesinin en önemli nedeni yapay gıda boyalarına duyulan kaygı. Gıda teknoloğu Dr. Showkat Ahmad, gıdalarda kullanımı yasak olan Sudan boyaları gibi sentetik renklendiricilerin karaciğer ve böbreklere zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

Talebin artmasıyla birlikte Keşmir Tarım Müdürlüğü de çiftçilere fide dağıtıp teknik destek vermeye başladı. 2023'ün sonlarında ise bölgeden ABD'ye 120 kilogramlık ilk kurutulmuş horozibiği ihracatı yapıldı. Bizde yalnızca süs bitkisi olarak bilinen çiçek, Keşmir'de safran ve lavantanın yanında yeni bir geçim kapısı olarak görülüyor.