350 Yıllık Küplerde 7 Aylık Bekleyiş: Safranbolu'da 4 Kuşaktır Süren Gelenek

Yazıköy’deki üreticilerden Ahmet Karakurluk, sirke üretiminin ailesinde yaklaşık dört kuşaktır sürdüğünü anlatıyor. Üretimde kullanılan küplerin geçmişi ise aile hikâyesi kadar dikkat çekici. Karakurluk’un dedesinin babası tarafından bir araya getirilen küplerin bugün 200 ila 350 yıllık olduğu belirtiliyor.

Karakurluk, üzüm sirkesinin coğrafi işaretle tescillenmesi için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Uzun zamandır üzüm sirkesinin coğrafi işaret alması için uğraşıyorduk” diyor.

Safranbolu Çavuş Üzümü 2022 yılında coğrafi işaret tescili alırken, Yazıköy Üzüm Sirkesi de Haziran 2026'da coğrafi işaretle tescillendi. Böylece bölgede kuşaklar boyunca sürdürülen geleneksel sirke üretimi resmi olarak da tescillenmiş oldu.

Yılda Yaklaşık 4 Ton Üretiliyor

Coğrafi işaret alan üzüm sirkesine ilginin de bulunduğu belirtiliyor. Üreticinin verdiği bilgiye göre yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 4 ton seviyesinde. Sirkenin satış fiyatı ise 150 ila 250 TL arasında değişiyor.