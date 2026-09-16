350 Yıllık Küplerde 7 Aylık Bekleyiş: Safranbolu'da 4 Kuşaktır Süren Gelenek
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Safranbolu'nun UNESCO'lu sokaklarının gölgesinde, asırlık küpler hem bir kültürel miras hem de bölge ekonomisine katkı sağlayan küçük ama kıymetli bir üretim olarak varlığını sürdürüyor. Coğrafi işaret tescilli üzümlerden yapılan ve 350 yıllık küplerde olgunlaşan sirke, aynı ailenin elinde tam 4 kuşaktır aynı yöntemle hazırlanıyor. Peki Safranbolu'nun coğrafi işaretli sirkesi ne kadar?
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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