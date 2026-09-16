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350 Yıllık Küplerde 7 Aylık Bekleyiş: Safranbolu'da 4 Kuşaktır Süren Gelenek

350 Yıllık Küplerde 7 Aylık Bekleyiş: Safranbolu'da 4 Kuşaktır Süren Gelenek

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 08:59
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Safranbolu'nun UNESCO'lu sokaklarının gölgesinde, asırlık küpler hem bir kültürel miras hem de bölge ekonomisine katkı sağlayan küçük ama kıymetli bir üretim olarak varlığını sürdürüyor. Coğrafi işaret tescilli üzümlerden yapılan ve 350 yıllık küplerde olgunlaşan sirke, aynı ailenin elinde tam 4 kuşaktır aynı yöntemle hazırlanıyor. Peki Safranbolu'nun coğrafi işaretli sirkesi ne kadar? 

İşte detaylar. 

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Üzümden Sirkeye: 7 Aylık Bir Sabır İşi

Üzümden Sirkeye: 7 Aylık Bir Sabır İşi

Üretim, Safranbolu'ya özgü coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nün bağlardan toplanmasıyla başlıyor. Üzümler ayıklandıktan sonra geleneksel yöntemle çiğnenerek suyu çıkarılıyor, ardından maya eklenerek fermantasyon süreci başlatılıyor.

Bu noktadan sonra iş sabıra kalıyor. Yaklaşık 7 ay süren bekleme sürecinin ardından sirke, asırlık küplere aktarılarak dinlendiriliyor. Küplerde durulan ürün, ancak bu sürecin sonunda satışa hazır hale geliyor.

Dört Kuşaktır Aynı Emek

Dört Kuşaktır Aynı Emek

Yazıköy’deki üreticilerden Ahmet Karakurluk, sirke üretiminin ailesinde yaklaşık dört kuşaktır sürdüğünü anlatıyor. Üretimde kullanılan küplerin geçmişi ise aile hikâyesi kadar dikkat çekici. Karakurluk’un dedesinin babası tarafından bir araya getirilen küplerin bugün 200 ila 350 yıllık olduğu belirtiliyor.

Karakurluk, üzüm sirkesinin coğrafi işaretle tescillenmesi için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Uzun zamandır üzüm sirkesinin coğrafi işaret alması için uğraşıyorduk” diyor.

Safranbolu Çavuş Üzümü 2022 yılında coğrafi işaret tescili alırken, Yazıköy Üzüm Sirkesi de Haziran 2026'da coğrafi işaretle tescillendi. Böylece bölgede kuşaklar boyunca sürdürülen geleneksel sirke üretimi resmi olarak da tescillenmiş oldu.

Yılda Yaklaşık 4 Ton Üretiliyor

Coğrafi işaret alan üzüm sirkesine ilginin de bulunduğu belirtiliyor. Üreticinin verdiği bilgiye göre yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 4 ton seviyesinde. Sirkenin satış fiyatı ise 150 ila 250 TL arasında değişiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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