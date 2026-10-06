Daima Üretim Halinde Olanlara: Şehrin Hızına Ayak Uyduran HUAWEI MatePad Air
Günümüzün hızlı temposunda artık ofislere ya da tek bir çalışma masasına bağlı kalmak istemiyoruz. Bir gün favori kahvecimizde çalışırken, ertesi gün kampüsteki çimlerde ilham perilerini kovalayabiliyoruz. Hal böyle olunca yanımızda taşıdığımız cihazın da bizim gibi esnek, hafif ama bir o kadar da yetenekli olması şart. İşte tam bu noktada, hem tasarımıyla göze hitap eden hem de bilgisayar seviyesinde üretkenlik sunan yeni HUAWEI MatePad Air sahneye çıkıyor.
Özellikle freelancerlar, içerik üreticileri, üniversite öğrencileri ve hareket halinde çalışan genç profesyoneller için tasarlandığını belli eden bu cihaz, gün içinde farklı ihtiyaçlara eşlik eden yaratıcı bir çalışma arkadaşı.
Peki onu sıradan bir tabletten ayıran, günlük hayatımıza ve üretkenliğimize dokunan detayları neler? Gelin birlikte göz atalım.
Çantanızda yük yapmayan, tarzınızı yansıtan tasarım
Açık havada çalışmak hiç bu kadar konforlu olmamıştı
Güneşli bir günde dışarıda çalışmak istediğinizde ekran parlamaları hevesinizi kırabilir. Cihazın PaperMatte sürümünde yer alan 12 inç OLED Ultra-Clear PaperMatte ekran, nano düzeyde aşındırma teknolojisiyle ortam ışığı girişimini %99'a kadar azaltıyor. Böylece gözlerinizi yormadan, ister açık havada ister yoğun ışık altında rahatça içerik tüketip çalışmaya devam edebiliyorsunuz.
Bilgisayarınızı eve bırakma vakti: PC seviyesinde WPS Office ve WPS AI
Yapay zekayı bir üretim asistanına çeviren yenilik: OpenMinis
İlham geldiğinde ertelemeyin: İçinizdeki sanatçıyı serbest bırakın
Alıştığınız ekosistem deneyimi kesintisiz devam ediyor
Günlük iş akışınızı aksatmadan, alışkın olduğunuz tüm uygulamalara erişebilmek büyük bir rahatlık. Tabletin sunduğu yerleşik AppGallery deneyimi sayesinde Android ekosistemindeki tüm global ve yerel uygulamaları kesintisiz bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Özetle; yaratıcılığınızı kısıtlamayacak, günün her anında işlerinizi toparlarken bir yandan da ofis konforunu çantanızda taşımanızı sağlayacak esnek bir cihaza ihtiyaç duyuyorsanız, yeni bir çalışma arkadaşı bulmuş olabilirsiniz. Şehrin temposuna ayak uydurmak artık çok daha keyifli!
HUAWEI MatePad Air 42.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 6 Ekim saat 12.00 itibarıyla ön ödeme dönemi sona ererken, bu tarihe kadar sipariş oluşturan kullanıcılar için ödeme tamamlama aşaması başlıyor. Yeni müşteriler için depozito kampanyası sona ererken, fiyat, hediye ve paket teklifleri 31 Ekim gün sonuna kadar devam ediyor. Ürün ayrıca 14.333 TL x 3 taksit seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Hediyeler arasında 25.000 TL'ye kadar kapsamı olan HUAWEI Güvence Paketi sunuluyor. Paket; ekran, sıvı, arka kapak ve kamera hasarlarına yönelik ücretsiz onarım hizmetlerinin yanı sıra, pil kapasitesinin yüzde 85’in altına düşmesi durumunda ücretsiz pil değişimini kapsıyor. Hizmetler, ilgili koşullar ve geçerlilik süreleri kapsamında bir kez kullanılabiliyor.
HUAWEI Online Mağazasına özel olarak ise 11.999 TL değerinde Klavye, 6.999 TL değerinde M-Pencil Pro, 1.299 TL değerinde Bluetooth Mouse ve 4.899 TL değerinde WPS AI üyeliği hediye ediliyor.
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