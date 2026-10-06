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Daima Üretim Halinde Olanlara: Şehrin Hızına Ayak Uyduran HUAWEI MatePad Air

Daima Üretim Halinde Olanlara: Şehrin Hızına Ayak Uyduran HUAWEI MatePad Air

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
06.10.2026 - 16:03
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Günümüzün hızlı temposunda artık ofislere ya da tek bir çalışma masasına bağlı kalmak istemiyoruz. Bir gün favori kahvecimizde çalışırken, ertesi gün kampüsteki çimlerde ilham perilerini kovalayabiliyoruz. Hal böyle olunca yanımızda taşıdığımız cihazın da bizim gibi esnek, hafif ama bir o kadar da yetenekli olması şart. İşte tam bu noktada, hem tasarımıyla göze hitap eden hem de bilgisayar seviyesinde üretkenlik sunan yeni HUAWEI MatePad Air sahneye çıkıyor.

Özellikle freelancerlar, içerik üreticileri, üniversite öğrencileri ve hareket halinde çalışan genç profesyoneller için tasarlandığını belli eden bu cihaz, gün içinde farklı ihtiyaçlara eşlik eden yaratıcı bir çalışma arkadaşı.

Peki onu sıradan bir tabletten ayıran, günlük hayatımıza ve üretkenliğimize dokunan detayları neler? Gelin birlikte göz atalım.

Çantanızda yük yapmayan, tarzınızı yansıtan tasarım

Çantanızda yük yapmayan, tarzınızı yansıtan tasarım

Sürekli hareket halindeyseniz, çantanızdaki her gramın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Yeni HUAWEI MatePad Air, ince ve çarpıcı tasarım DNA'sı sayesinde hafifliğiyle yanınızda varlığını unutturacak bir yol arkadaşı. Üstelik renk değiştiren sedefli tasarımıyla sadece işlevsel bir cihaz değil, günlük stilinizi tamamlayan şık bir parça haline geliyor.

Açık havada çalışmak hiç bu kadar konforlu olmamıştı

Güneşli bir günde dışarıda çalışmak istediğinizde ekran parlamaları hevesinizi kırabilir. Cihazın PaperMatte sürümünde yer alan 12 inç OLED Ultra-Clear PaperMatte ekran, nano düzeyde aşındırma teknolojisiyle ortam ışığı girişimini %99'a kadar azaltıyor. Böylece gözlerinizi yormadan, ister açık havada ister yoğun ışık altında rahatça içerik tüketip çalışmaya devam edebiliyorsunuz.

Bilgisayarınızı eve bırakma vakti: PC seviyesinde WPS Office ve WPS AI

Bilgisayarınızı eve bırakma vakti: PC seviyesinde WPS Office ve WPS AI

Bu tableti bir tüketim cihazı olmaktan çıkarıp üretim merkezine dönüştüren detaylardan biri PC seviyesinde sunulan WPS Office deneyimi. Üstelik Türkiye pazarına özel olarak, 1 yıl ücretsiz kullanım hakkıyla gelen WPS AI asistanı da cihazda yer alıyor. Yapay zeka destekli bu asistan sayesinde uzun PDF'leri kısa sürede özetleyebilir, veri analizi yapabilir, sunum taslakları veya sıfırdan metinler oluşturabilirsiniz.

Yapay zekayı bir üretim asistanına çeviren yenilik: OpenMinis

Yapay zekayı bir üretim asistanına çeviren yenilik: OpenMinis

Tabletlerde yapay zekâ kullanımı çoğu zaman sadece sohbet botlarıyla sınırlı kalsa da, AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilen OpenMinis bunu değiştirerek yapay zekayı bilgisayar seviyesindeki bir üretim asistanına dönüştürüyor.

  • Claude, GPT ve Gemini gibi modellerle doğrudan kendi hesabınız üzerinden çalışabiliyorsunuz.

  • Kod yazmak, uygulama prototipi oluşturmak, web sitesi tasarlamak veya poster hazırlamak gibi işlemleri doğrudan tabletinizden halledebiliyorsunuz.

  • Seçilen yapay zeka modeline göre değişmekle birlikte; sıfırdan bir uygulamayı yaklaşık 10 dakikada, bir web sitesini 3 dakikada, afiş ve poster gibi tasarımları ise yalnızca birkaç dakikada hazırlamak mümkün.

  • OpenMinis, özellikle teknolojiyle ilgilenen öğrenciler, yazılımcılar, tasarımcılar ve içerik üreticileri için hayat kurtarıcı bir asistan olarak öne çıkıyor.

İlham geldiğinde ertelemeyin: İçinizdeki sanatçıyı serbest bırakın

İlham geldiğinde ertelemeyin: İçinizdeki sanatçıyı serbest bırakın

Görsel işlerle veya çizimle uğraşanlar için Huawei'nin kendi çizim uygulaması GoPaint ve M-Pencil Pro desteği geniş bir dijital tuval sunuyor. Kafanızdaki yaratıcı fikirleri anında somutlaştırmak, eskizler çizmek veya tasarımlarınıza son dokunuşları yapmak bu sayede çok daha pratik hale geliyor.

Alıştığınız ekosistem deneyimi kesintisiz devam ediyor

Günlük iş akışınızı aksatmadan, alışkın olduğunuz tüm uygulamalara erişebilmek büyük bir rahatlık. Tabletin sunduğu yerleşik AppGallery deneyimi sayesinde Android ekosistemindeki tüm global ve yerel uygulamaları kesintisiz bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Özetle; yaratıcılığınızı kısıtlamayacak, günün her anında işlerinizi toparlarken bir yandan da ofis konforunu çantanızda taşımanızı sağlayacak esnek bir cihaza ihtiyaç duyuyorsanız, yeni bir çalışma arkadaşı bulmuş olabilirsiniz. Şehrin temposuna ayak uydurmak artık çok daha keyifli!

HUAWEI MatePad Air 42.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 6 Ekim saat 12.00 itibarıyla ön ödeme dönemi sona ererken, bu tarihe kadar sipariş oluşturan kullanıcılar için ödeme tamamlama aşaması başlıyor. Yeni müşteriler için depozito kampanyası sona ererken, fiyat, hediye ve paket teklifleri 31 Ekim gün sonuna kadar devam ediyor. Ürün ayrıca 14.333 TL x 3 taksit seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Hediyeler arasında 25.000 TL'ye kadar kapsamı olan HUAWEI Güvence Paketi sunuluyor. Paket; ekran, sıvı, arka kapak ve kamera hasarlarına yönelik ücretsiz onarım hizmetlerinin yanı sıra, pil kapasitesinin yüzde 85’in altına düşmesi durumunda ücretsiz pil değişimini kapsıyor. Hizmetler, ilgili koşullar ve geçerlilik süreleri kapsamında bir kez kullanılabiliyor.

HUAWEI Online Mağazasına özel olarak ise 11.999 TL değerinde Klavye, 6.999 TL değerinde M-Pencil Pro, 1.299 TL değerinde Bluetooth Mouse ve 4.899 TL değerinde WPS AI üyeliği hediye ediliyor.

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