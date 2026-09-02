Tuğberk İmamoğlu Gemisi Kime Ait? Zeybe Denizcilik Kimin? ALSU Denizcilik Kimin?

Marmara Denizi'nde yaşanan kaza sonrası gündeme gelen Tuğberk İmamoğlu gemisi, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında meydana gelen çarpışmayla birlikte Türkiye'nin en çok merak edilen konularından biri oldu. İnternette hızla yükselen 'Tuğberk İmamoğlu kimdir?' aramasının nedeni ise bir kişi değil, kazaya karışan kuru yük gemisinin adı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi gemi kaydına göre İstanbul tescilli ve Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu'nun armatörü Zeybe Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi.

Zeybe Denizcilik Kimin?

Resmi denizcilik kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin armatörü olarak yer alan Zeybe Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi, deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ticari bir şirkettir. Güncel haber kaynaklarında şirketle bağlantılı olarak Tahsin Doğruyol ve Seda Doğruyol isimleri öne çıkmaktadır.

Kaza sonrasında geminin sahibi olarak adı gündeme gelen Tahsin Doğruyol, olayla ilgili Anadolu Ajansı'na da açıklamalarda bulundu.

Tuğberk İmamoğlu Gemisinde Kaç Kişi Vardı?

Anadolu Ajansı'nın aktardığı açıklamalara göre, kaza sırasında Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 kişilik mürettebat bulunuyordu. Çarpışmanın ardından gemi ve mürettebatla irtibat kurulamadı.

Kaza bölgesinde Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri başta olmak üzere çok sayıda deniz ve hava unsuru geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütülüyor.

Tuğberk İmamoğlu Gemisinin Özellikleri Neler?

İMEAK Deniz Ticaret Odası kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu, 5 Mayıs 1990'da Almanya'da inşa edilen bir kuru yük gemisi. Türk bayraklı ve İstanbul tescilli geminin IMO numarası 9003548. Resmi kayıtlarda geminin DWT değeri 3.970, GRT değeri 2.606, NRT değeri ise 1.245 olarak yer alıyor. Geminin genişliği de 12,8 metre.