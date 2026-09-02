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Tuğberk İmamoğlu Gemisi Kime Ait? Zeybe Denizcilik Kimin? ALSU Denizcilik Kimin?

Tuğberk İmamoğlu Gemisi Kime Ait? Zeybe Denizcilik Kimin? ALSU Denizcilik Kimin?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 12:40
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Marmara Denizi'nde yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden üzen gemi kazasının ardından, arama motorlarında en çok merak edilen konulardan biri 'Tuğberk İmamoğlu kimdir?' sorusu oldu. Ancak aranan isim bir kişi değil, 2 Eylül 2026 tarihinde kazaya karışan Türk bayraklı kuru yük gemisinin adı. Peki Tuğberk İmamoğlu gemisi kime ait, armatörü kim ve geminin özellikleri neler? 

İşte detaylar. 

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Tuğberk İmamoğlu Gemisi Kime Ait?

Tuğberk İmamoğlu Gemisi Kime Ait?

Marmara Denizi'nde yaşanan kaza sonrası gündeme gelen Tuğberk İmamoğlu gemisi, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında meydana gelen çarpışmayla birlikte Türkiye'nin en çok merak edilen konularından biri oldu. İnternette hızla yükselen 'Tuğberk İmamoğlu kimdir?' aramasının nedeni ise bir kişi değil, kazaya karışan kuru yük gemisinin adı. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi gemi kaydına göre İstanbul tescilli ve Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu'nun armatörü Zeybe Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi.

Zeybe Denizcilik Kimin?

Resmi denizcilik kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin armatörü olarak yer alan Zeybe Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi, deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ticari bir şirkettir. Güncel haber kaynaklarında şirketle bağlantılı olarak Tahsin Doğruyol ve Seda Doğruyol isimleri öne çıkmaktadır.

Kaza sonrasında geminin sahibi olarak adı gündeme gelen Tahsin Doğruyol, olayla ilgili Anadolu Ajansı'na da açıklamalarda bulundu. 

Tuğberk İmamoğlu Gemisinde Kaç Kişi Vardı?

Anadolu Ajansı'nın aktardığı açıklamalara göre, kaza sırasında Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 kişilik mürettebat bulunuyordu. Çarpışmanın ardından gemi ve mürettebatla irtibat kurulamadı. 

Kaza bölgesinde Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri başta olmak üzere çok sayıda deniz ve hava unsuru geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütülüyor.

Tuğberk İmamoğlu Gemisinin Özellikleri Neler?

İMEAK Deniz Ticaret Odası kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu, 5 Mayıs 1990'da Almanya'da inşa edilen bir kuru yük gemisi. Türk bayraklı ve İstanbul tescilli geminin IMO numarası 9003548. Resmi kayıtlarda geminin DWT değeri 3.970, GRT değeri 2.606, NRT değeri ise 1.245 olarak yer alıyor. Geminin genişliği de 12,8 metre.

ALSU Gemisi Kime Ait?

ALSU Gemisi Kime Ait?

Kazaya karışan ALSU ise İMEAK Deniz Ticaret Odası kayıtlarında kimyevi madde tankeri olarak geçiyor. Resmi gemi kaydına göre ALSU'nun armatörü Özpulathane Deniz Taşımacılığı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. İstanbul tescilli ve Türk bayraklı tankerin IMO numarası 9808742.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre ALSU, kaza sırasında Kocaeli'den Aliağa'ya boş olarak seyrediyordu. Çarpışmanın ardından bölgede yapılan ilk tespitlerde gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı bildirildi.

Silivri Açıklarında Neler Oldu: Gemi Battı mı?

Silivri Açıklarında Neler Oldu: Gemi Battı mı?

2 Eylül 2026'da saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden ALSU ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu çarpıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemiden ve 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine Tuğberk İmamoğlu'nun 'batmış olduğu değerlendirilmektedir' açıklamasını yaptı. Arama kurtarma çalışmalarında gemiye ait can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulundu ancak mürettebata henüz ulaşılamadı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı resmi açıklamada, Tuğberk İmamoğlu'nun 4.199 ton rulo sac taşıdığı, ilk deniz unsurunun ise saat 04.10'da bölgeye intikal etmeye başladığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurları destek veriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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