Tuğberk İmamoğlu Gemisi Kime Ait? Zeybe Denizcilik Kimin? ALSU Denizcilik Kimin?
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Marmara Denizi'nde yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden üzen gemi kazasının ardından, arama motorlarında en çok merak edilen konulardan biri 'Tuğberk İmamoğlu kimdir?' sorusu oldu. Ancak aranan isim bir kişi değil, 2 Eylül 2026 tarihinde kazaya karışan Türk bayraklı kuru yük gemisinin adı. Peki Tuğberk İmamoğlu gemisi kime ait, armatörü kim ve geminin özellikleri neler?
İşte detaylar.
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Tuğberk İmamoğlu Gemisi Kime Ait?
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ALSU Gemisi Kime Ait?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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