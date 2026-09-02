İstanbul Silivri Açıklarında 2 Gemi Çarpıştı! İstanbul Valiliği Açıklama Yaptı: 10 Kişiden Haber Alınamıyor
Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'On gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş, ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir.'
Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gemilerden birinde bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı bildirildi.
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