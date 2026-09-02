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İstanbul Silivri Açıklarında 2 Gemi Çarpıştı! İstanbul Valiliği Açıklama Yaptı: 10 Kişiden Haber Alınamıyor

İstanbul Silivri Açıklarında 2 Gemi Çarpıştı! İstanbul Valiliği Açıklama Yaptı: 10 Kişiden Haber Alınamıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 07:46 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 09:35
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Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'On gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş, ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir.'

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Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gemilerden birinde bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı bildirildi.

Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gemilerden birinde bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyir halinde bulunan Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. 

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi.

Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

'02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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