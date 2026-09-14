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2027 Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

2027 Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 10:22
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2027 dini günler takviminin belli olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı tarihleri de araştırılmaya başladı. Özellikle tatil planlayanlar, program yapacaklar bayramın hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Arife günü hangi tarihte, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü hangi günlere denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek ve bayram ne zaman sona erecek? Gelin detayları birlikte öğrenelim…

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Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor? - 2027

Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor? - 2027

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak. Bayramın ilk günü aynı zamanda hicri takvimde 1 Şevval 1448’e denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde kutlanacak. Böylece bayram hafta içinde salı günü başlayıp perşembe günü tamamlanmış olacak. 

Ramazan Bayramı Arifesi Ne Zaman?

Resmi takvimde arife günü ise 8 Mart Pazartesi olarak yer alıyor.

2027 Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

2027 Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayramın üç günü de hafta içine denk geliyor. Arife gününün 8 Mart Pazartesi olmasıyla birlikte bayram haftası pazartesi öğleden sonra başlayacak. 

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı üç gün sürse de resmi tatil süresi arife günüyle birlikte 3,5 gün olarak uygulanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre tatil, arife günü saat 13.00’te başlıyor. Buna göre 2027’de resmi tatil 8 Mart Pazartesi öğleden sonra başlayıp 11 Mart Perşembe günü sona erecek. 

Şimdilik 2027 Ramazan Bayramı için açıklanmış ek bir idari izin kararı bulunmuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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