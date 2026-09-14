Volkanın Üzerine Santral Kurdular: Saatli Bomba Gibi Çalışıyor

Santralin üzerine inşa edildiği bölge, yer altındaki devasa mağma tabakaları nedeniyle her an yıkıcı bir patlama potansiyeli taşıyan son derece tehlikeli ve aktif bir volkanik hat üzerinde konumlanıyor. Yerin derinliklerindeki ergimiş kayaların ısıttığı yüksek sıcaklıktaki yeraltı suları, mühendislerin geliştirdiği özel sistemler sayesinde yüzeye çıkarıldı. Derin kuyuların açılmasıyla yeraltındaki doğal basınç kademeli olarak düşürüldü ve su hızla kaynama noktasına ulaştırıldı. Elde edilen su ve buhar karışımı yüzey ayrıştırıcılarında işlenerek kuru buhar haline getirildi, ardından dev boru hatlarıyla elektrik türbinlerini harekete geçirmek üzere iletildi. Basınç düşüşüyle sağlanan bu hızlı buharlaşma süreci, 'flaş buhar' teknolojisinin dünyadaki ilk başarılı uygulaması olarak tarihe geçti.