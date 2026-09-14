Volkanın Üzerine Santral Kurdular: Saatli Bomba Gibi Çalışıyor
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda yer alan Waikato Nehrinin kıyısında ve Taupō bölgesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyinde kurulan Wairākei Jeotermal Santrali, dünya enerji sektöründe tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. 1958 yılında ilk kez devreye alınan dev tesis, aktif volkanik kuşak üzerinde yer alan yeraltı kaynaklarını değerlendirerek flaş buhar yöntemiyle elektrik üreten dünyadaki ilk santral unvanını elinde tutuyor. Söz konusu proje, ticari ölçekte sürdürülebilir jeotermal enerji üretiminin yolunu açarak küresel düzeyde geçerli bir mühendislik modeli sundu.
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Patlama riski taşıyan aktif volkanın üzerinde devasa bir mühendislik harikası kuruldu
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Yıllar süren saha çalışmaları günümüz jeotermal arama standartlarını belirledi
Tehlikeli volkanik hareketler ve sismik riskler kesintisiz gözlemler altında tutuluyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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