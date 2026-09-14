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Volkanın Üzerine Santral Kurdular: Saatli Bomba Gibi Çalışıyor

Volkanın Üzerine Santral Kurdular: Saatli Bomba Gibi Çalışıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 10:09
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Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda yer alan Waikato Nehrinin kıyısında ve Taupō bölgesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyinde kurulan Wairākei Jeotermal Santrali, dünya enerji sektöründe tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. 1958 yılında ilk kez devreye alınan dev tesis, aktif volkanik kuşak üzerinde yer alan yeraltı kaynaklarını değerlendirerek flaş buhar yöntemiyle elektrik üreten dünyadaki ilk santral unvanını elinde tutuyor. Söz konusu proje, ticari ölçekte sürdürülebilir jeotermal enerji üretiminin yolunu açarak küresel düzeyde geçerli bir mühendislik modeli sundu.

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Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Patlama riski taşıyan aktif volkanın üzerinde devasa bir mühendislik harikası kuruldu

Patlama riski taşıyan aktif volkanın üzerinde devasa bir mühendislik harikası kuruldu

Santralin üzerine inşa edildiği bölge, yer altındaki devasa mağma tabakaları nedeniyle her an yıkıcı bir patlama potansiyeli taşıyan son derece tehlikeli ve aktif bir volkanik hat üzerinde konumlanıyor. Yerin derinliklerindeki ergimiş kayaların ısıttığı yüksek sıcaklıktaki yeraltı suları, mühendislerin geliştirdiği özel sistemler sayesinde yüzeye çıkarıldı. Derin kuyuların açılmasıyla yeraltındaki doğal basınç kademeli olarak düşürüldü ve su hızla kaynama noktasına ulaştırıldı. Elde edilen su ve buhar karışımı yüzey ayrıştırıcılarında işlenerek kuru buhar haline getirildi, ardından dev boru hatlarıyla elektrik türbinlerini harekete geçirmek üzere iletildi. Basınç düşüşüyle sağlanan bu hızlı buharlaşma süreci, 'flaş buhar' teknolojisinin dünyadaki ilk başarılı uygulaması olarak tarihe geçti.

Yıllar süren saha çalışmaları günümüz jeotermal arama standartlarını belirledi

Yıllar süren saha çalışmaları günümüz jeotermal arama standartlarını belirledi

Wairākei, dünyada inşa edilen ikinci jeotermal santral olmasına karşın flaş buhar sistemini kullanan ilk tesis olma özelliğini taşıyor. New Zealand Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Works ve Electricity Department bünyesindeki bilim insanları ile mühendisler, uzun yıllara yayılan çalışmalar sonucunda akışkan yönetiminden kuyu tasarımlarına kadar birçok yenilikçi teknik geliştirdi. Günümüzde 610 metreden 1.500 metreye kadar ulaşan derinliklerdeki 50’den fazla kuyu aracılığıyla üretim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Tehlikeli volkanik hareketler ve sismik riskler kesintisiz gözlemler altında tutuluyor

Tehlikeli volkanik hareketler ve sismik riskler kesintisiz gözlemler altında tutuluyor

İnşası 1963 yılında tam anlamıyla tamamlanan ve kapasitesi zaman içerisinde artırılan tesis, günümüzde sırasıyla 67,2 megavat ve 90 megavat kurulu güce sahip iki ayrı santral binasıyla faaliyet gösteriyor. Üretilen enerji Kuzey Adası’nın toplam elektrik gereksiniminin yaklaşık %5’lik kısmını karşılarken, bölgenin volkanik yapısı nedeniyle yeraltı hareketliliği, deprem riskleri ve gaz salınımları uzmanlar tarafından kesintisiz olarak izleniyor. Erken uyarı sistemleri ve hassas sismik gözlemler sayesinde, devasa patlama potansiyeli taşıyan volkanik sahadaki olası riskler kontrol altında tutularak güvenli enerji üretimi sürdürülüyor. Doğal volkanik kaynakların endüstriyel güce dönüştürülmesini sağlayan Wairākei Santrali, altmış yılı aşan işletme geçmişiyle Yeni Zelanda’nın en önemli ulusal mühendislik mirasları arasında gösteriliyor. Tesis, jeotermal kaynakların değerlendirilmesinde küresel standartları belirleyen yapısıyla önemini koruyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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