Kiremit ve Çelik Çatı Devrini Bitirecek: 60 Yıl Boyunca Tek Damla Su Sızdırmadan Dayanıyor
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Kaynak: https://www.carlislesyntec.com/en/Res...
Modern konut projelerinde geleneksel kiremit ve çelik çatı kaplamalarının yerini sentetik yalıtım malzemeleri almaya başladı. Müstakil yapılarda ve ticari binalarda kullanımı hızla yayılan EPDM membran, 60 yıla varan uzun kullanım ömrü, yüksek su sızdırmazlık performansı ve alev gerektirmeyen pratik montaj avantajlarıyla öne çıkmayı başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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