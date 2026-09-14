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Kiremit ve Çelik Çatı Devrini Bitirecek: 60 Yıl Boyunca Tek Damla Su Sızdırmadan Dayanıyor

Kiremit ve Çelik Çatı Devrini Bitirecek: 60 Yıl Boyunca Tek Damla Su Sızdırmadan Dayanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 09:48
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Modern konut projelerinde geleneksel kiremit ve çelik çatı kaplamalarının yerini sentetik yalıtım malzemeleri almaya başladı. Müstakil yapılarda ve ticari binalarda kullanımı hızla yayılan EPDM membran, 60 yıla varan uzun kullanım ömrü, yüksek su sızdırmazlık performansı ve alev gerektirmeyen pratik montaj avantajlarıyla öne çıkmayı başardı.

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Kaynak: https://www.carlislesyntec.com/en/Res...
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Sentetik Kauçuk Esaslı İçerik Yüksek Esneklik Sağlıyor

Sentetik Kauçuk Esaslı İçerik Yüksek Esneklik Sağlıyor

Etilen-propilen-dien monomer tabanlı sentetik bir kauçuk bileşeni olan EPDM membran, formülünde yer alan stabilizatörler, kükürt, özel yağlar ve kurum bileşimi sayesinde esnek yapısını uzun yıllar boyunca muhafaza ediyor. Sektörde çoğunlukla 1,14 milimetre kalınlığındaki modeller tercih edilirken, malzemenin montajı açık alev veya şaloma kullanımına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştiriliyor. Özel soğuk yapıştırıcılar ve mekanik birleştirme teknikleriyle zemine sabitlenen bu ürün, uygulama esnasında oluşabilecek yangın risklerini tamamen ortadan kaldırıyor.

Çevre Dostu Yapısı Sayesinde Peyzaj Projelerinde De Tercih Ediliyor

Çevre Dostu Yapısı Sayesinde Peyzaj Projelerinde De Tercih Ediliyor

Düz ve düşük eğimli çatılarda su yalıtım katmanı olarak görev yapan malzeme, binaları kar, yağmur ve nem gibi dış etkenlerden koruyor. Bitki köklerinin sızmasına karşı sergilediği yüksek direnç, EPDM membranı yeşil çatı ve teras uygulamalarında ideal bir seçenek haline getiriyor. Zararlı kimyasal barındırmayan ekolojik yapısı sayesinde su canlılarına ve bitkilere zarar vermeyen ürün, bahçe havuzları, yapay göletler ve su depolarında güvenli yalıtım sağlamak amacıyla da sıklıkla kullanılıyor. Montaj sürecinde çatı taşıyıcı sisteminin yük kapasitesinin dikkate alınması hayati önem taşıyor.

Malzemenin Isı Emilimi Ve Hassas Yüzey Yapısı Dikkat İstiyor

Malzemenin Isı Emilimi Ve Hassas Yüzey Yapısı Dikkat İstiyor

Tüm teknik avantajlarına karşın EPDM membranın bazı sınırlayıcı yönleri de bulunuyor. Görsel açıdan endüstriyel bir görünüme sahip olması nedeniyle eleştirilen ürünün koyu renkli seçenekleri, sıcak havalarda güneş ışığını emerek ısınmaya yol açabiliyor. Güneş ışığını yansıtan açık renkli modeller ise daha yüksek maliyetlerle piyasaya sunuluyor. Keskin cisimler, ağaç dalları veya çatı üzerindeki fiziki çalışmalar esnasında yırtılma riski taşıyan malzemenin montajında ve sonraki bakım süreçlerinde hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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