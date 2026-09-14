Kiremit ve Çelik Çatı Devrini Bitirecek: 60 Yıl Boyunca Tek Damla Su Sızdırmadan Dayanıyor

Tüm teknik avantajlarına karşın EPDM membranın bazı sınırlayıcı yönleri de bulunuyor. Görsel açıdan endüstriyel bir görünüme sahip olması nedeniyle eleştirilen ürünün koyu renkli seçenekleri, sıcak havalarda güneş ışığını emerek ısınmaya yol açabiliyor. Güneş ışığını yansıtan açık renkli modeller ise daha yüksek maliyetlerle piyasaya sunuluyor. Keskin cisimler, ağaç dalları veya çatı üzerindeki fiziki çalışmalar esnasında yırtılma riski taşıyan malzemenin montajında ve sonraki bakım süreçlerinde hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.