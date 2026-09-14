Ülkenin Omurgası Yeraltından Ayrılıyor: Yer Kabuğu Fermuar Gibi Açılmaya Başladı

Jeoloji literatüründe 'delaminasyon' adıyla tanınan bu süreç, kabuğun yüksek yoğunluktaki alt bölümünün yer çekimi kuvvetiyle kademeli biçimde kopması esasına dayanıyor. Yüksek çözünürlüklü sismik deprem kayıtları, GPS verileri ve uydu radar ölçümlerinin analiziyle kanıtlanan hareket, tek bir merkezde gerçekleşmek yerine hareketli bir sınır boyunca fermuar gibi ilerliyor. Bu durum, katmanların aşamalı biçimde birbirinden ayrılmasına yol açıyor.