article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ülkenin Omurgası Yeraltından Ayrılıyor: Yer Kabuğu Fermuar Gibi Açılmaya Başladı

Ülkenin Omurgası Yeraltından Ayrılıyor: Yer Kabuğu Fermuar Gibi Açılmaya Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 09:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'nın coğrafi omurgasını oluşturan Apenin Dağları'nın alt kesiminde, ezber bozan bir jeolojik süreç tespit edildi. Floransa Üniversitesi ile uluslararası araştırma ekibinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, bölgenin tektonik yapısındaki karmaşık hareketlerin mantoya uzanan derin nedenleri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bulgular, yer kabuğunun en alt katmanının üstteki yapıdan ayrılıp alt mantoya doğru çöktüğünü gösterdi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://news24online.com/world/italy-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim insanları yerin altındaki ayrışmayı fermuar mekanizmasına benzetiyor

Bilim insanları yerin altındaki ayrışmayı fermuar mekanizmasına benzetiyor

Jeoloji literatüründe 'delaminasyon' adıyla tanınan bu süreç, kabuğun yüksek yoğunluktaki alt bölümünün yer çekimi kuvvetiyle kademeli biçimde kopması esasına dayanıyor. Yüksek çözünürlüklü sismik deprem kayıtları, GPS verileri ve uydu radar ölçümlerinin analiziyle kanıtlanan hareket, tek bir merkezde gerçekleşmek yerine hareketli bir sınır boyunca fermuar gibi ilerliyor. Bu durum, katmanların aşamalı biçimde birbirinden ayrılmasına yol açıyor.

Apenin Dağları'nda aynı anda hem gerilme hem de sıkışma gözleniyor

Apenin Dağları'nda aynı anda hem gerilme hem de sıkışma gözleniyor

Apeninler, uzun süredir aynı dağ sistemi üzerinde eş zamanlı görülen zıt kuvvetlerle araştırmacıların dikkatini çekiyordu. Yeni geliştirilen jeofiziksel model söz konusu çelişkili durumu tamamen netleştirdi. Hassas ölçümlere göre dağ kuşağının orta kesimi yılda yaklaşık 4 milimetre genişlerken, dış kenar bölgesinde 2 milimetrelik sıkışma kaydediliyor. Mantoya doğru batan ağır tabakanın üstten çekilmesiyle serbest kalan kabuk yukarı esneyerek genişleme imkanı bulurken, fermuarın ön cephesinde sıkışma etkisini sürdürüyor.

Derin tektonik hareketler Akdeniz'in depremsellik riskine ışık tutuyor

Derin tektonik hareketler Akdeniz'in depremsellik riskine ışık tutuyor

Afrika ile Avrasya levhalarının çarpışma alanında yer alan İtalya için bu keşif, büyük önem taşıyor. Yerin kilometrelerce altında devam eden delaminasyon hareketinin saptanması, bölgedeki deprem odak derinliklerini, gerilme noktalarını ve dağların oluşum tarihçesini yeniden anlamlandırmayı sağlıyor. Araştırma sonuçları, Apenin Dağları'nın mevcut şeklini alma sürecini açıklarken, Akdeniz havzasının jeolojik geleceğine dair kritik ipuçları sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın