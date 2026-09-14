Ülkenin Omurgası Yeraltından Ayrılıyor: Yer Kabuğu Fermuar Gibi Açılmaya Başladı
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Kaynak: https://news24online.com/world/italy-...
İtalya'nın coğrafi omurgasını oluşturan Apenin Dağları'nın alt kesiminde, ezber bozan bir jeolojik süreç tespit edildi. Floransa Üniversitesi ile uluslararası araştırma ekibinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, bölgenin tektonik yapısındaki karmaşık hareketlerin mantoya uzanan derin nedenleri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bulgular, yer kabuğunun en alt katmanının üstteki yapıdan ayrılıp alt mantoya doğru çöktüğünü gösterdi.
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Bilim insanları yerin altındaki ayrışmayı fermuar mekanizmasına benzetiyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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